Las universidades de Colombia con mejor reputación laboral de egresados, según ranking QS

El más reciente informe del QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2026 reveló cuáles eran las mejores universidades de Latinoamérica, pero también incluyó una sección que destaca aquellas con mejor reputación entre empleadores.

Esto habla de las instituciones cuyos egresados son mejores valorados en el mercado laboral tras su graduación. Entre ellas hay varias universidades colombianas ubicadas en Bogotá, Medellín y otras ciudades del país.

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El componente de empleabilidad representa el 20 % de la evaluación de esta firma, que también tiene en cuenta la reputación académica, la investigación científica, la calidad de los profesores y la internacionalización, medida a través de convenios y la presencia de estudiantes extranjeros.

La medición de empleabilidad se basa en encuestas a empleadores de varios países, quienes señalan las academias de donde provienen los graduados que contratan y el nivel de reconocimiento otorgan a esas instituciones.