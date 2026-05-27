Procuraduría se metió en el pleito de los peajes del Eje Cafetero; MinTransporte responde: “no hay terminación anticipada”

La Procuraduría entró a la discusión de lo que será el futuro de las vías del Eje Cafetero con un documento firmado este 26 de mayo.
El Ministerio Público abrió vigilancia preventiva sobre el corredor vial del Eje Cafetero y exigió al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) información detallada sobre el futuro de la concesión Autopistas del Café y de la iniciativa privada IP Conexión Centro, que había presentado Odinsa.
El texto llega en medio de protestas sociales, tensiones por el peaje de Tarapacá II y mesas de diálogo que avanzan con sectores ciudadanos y autoridades territoriales de Risaralda, Caldas y Quindío.
Lea más: Odinsa defiende peajes en las vías del Eje Cafetero