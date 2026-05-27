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Procuraduría se metió en el pleito de los peajes del Eje Cafetero; MinTransporte responde: “no hay terminación anticipada”

La Procuraduría General abrió vigilancia preventiva sobre la concesión Autopistas del Café y advirtió riesgos fiscales si el Gobierno modifica o termina anticipadamente el contrato.

  • Detrás están las protestas de comunidades del Eje Cafetero que rechazan el cobro del peaje de Tarapacá II, las mesas de diálogo con alcaldes y gobernadores, y la presión política sobre un corredor vial estratégico para la economía del centro del país. FOTO: MinTransporte.
    Detrás están las protestas de comunidades del Eje Cafetero que rechazan el cobro del peaje de Tarapacá II, las mesas de diálogo con alcaldes y gobernadores, y la presión política sobre un corredor vial estratégico para la economía del centro del país. FOTO: MinTransporte.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 58 minutos
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La Procuraduría entró a la discusión de lo que será el futuro de las vías del Eje Cafetero con un documento firmado este 26 de mayo.

El Ministerio Público abrió vigilancia preventiva sobre el corredor vial del Eje Cafetero y exigió al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) información detallada sobre el futuro de la concesión Autopistas del Café y de la iniciativa privada IP Conexión Centro, que había presentado Odinsa.

El texto llega en medio de protestas sociales, tensiones por el peaje de Tarapacá II y mesas de diálogo que avanzan con sectores ciudadanos y autoridades territoriales de Risaralda, Caldas y Quindío.

Lea más: Odinsa defiende peajes en las vías del Eje Cafetero

Lo que le pide la Procuraduría al Gobierno

El organismo de control quiere saber si existe alguna decisión orientada a modificar el contrato actual o a avanzar en una terminación anticipada de la concesión. La Procuraduría le recordó a la ANI que, en comunicaciones previas, esa entidad había señalado expresamente que esa posibilidad no estaba sobre la mesa.

La solicitud también incluye detalles sobre el estado actual del contrato, las obligaciones pendientes del concesionario, los posibles litigios relacionados con Autopistas del Café y el modelo financiero con el que se garantizaría la sostenibilidad de nuevas obras en la región.

Carta de la Procuraduría.
Carta de la Procuraduría.

La Procuraduría también advirtió que cualquier decisión relacionada con el desmontaje de peajes o cambios en la concesión puede generar riesgos fiscales, contractuales, financieros y operativos para el Estado y para la continuidad del servicio vial.

“El eventual incumplimiento podría derivar en reclamaciones contractuales, controversias judiciales y arbitrales, solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico del contrato y potenciales responsabilidades o condenas patrimoniales contra la Nación”, alertó el documento.

El organismo, además, expresó preocupación por el mantenimiento, la operación y la conservación de la infraestructura si se producen modificaciones al esquema actual. En otras palabras, ¿quién responde por las vías si el contrato cambia?

Siga leyendo: Odinsa Vías defiende proyecto Conexión Centro y pide respetar evaluación técnica de la ANI

En el documento, la Procuraduría solictó más detalles sobre el estado del contrato de concesión vigente, las obligaciones pendientes del concesionario, posibles litigios relacionados con Autopistas del Café y el modelo con el que se garantizaría la sostenibilidad financiera de nuevas obras.

Asimismo, sobre la IP Conexión Centro, la Procuraduría indicó en su carta que las autoridades regionales y distintos sectores han manifestado inquietudes por la falta de información suficiente sobre los alcances técnicos y operativos del proyecto, pese a tratarse de una iniciativa estratégica para la conectividad y competitividad del Eje Cafetero.

ANI rechazó la propuesta de IP Conexión Centro que daba continuidad a Autopistas del Café.
ANI rechazó la propuesta de IP Conexión Centro que daba continuidad a Autopistas del Café.

La respuesta de la ministra de Transporte

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, salió al paso de la carta del Ministerio Público sobre la concesión actual. Y también publicó en X otro mensaje sobre la iniciativa privada que le había presentado Odinsa.

Sobre Autopistas del Café, Rojas afirmó: “No hay terminación anticipada de Autopistas del Café. Según el contrato de concesión de 1997, se llegó a la etapa final y, por lo tanto, se inició la reversión, natural de todo contrato de concesión”.

Y agregó que el Gobierno responderá todos los requerimientos de la Procuraduría.

El otro mensaje que publicó este martes 26 de mayo fue para anunciar que la ANI rechazó la iniciativa privada de Odinsa.

“Hoy informé, como vocera del sector y del Presidente de la República para este efecto, que tras la evaluación integral, basada en sus competencias y en línea con los lineamientos de política pública del Gobierno Nacional, la ANI decidió rechazar la IP Conexión Centro”.

Por eso, la Procuraduría invitó a la ANI y al Ministerio de Transporte a fortalecer los espacios de participación ciudadana y la articulación institucional antes de tomar decisiones definitivas sobre el futuro de estos proyectos, ya que detrás están las protestas de comunidades del Eje Cafetero que rechazan el cobro del peaje de Tarapacá II, las mesas de diálogo con alcaldes y gobernadores, y la presión política sobre un corredor vial estratégico para la economía del centro del país.

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