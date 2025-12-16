¡Tome Nota! Prima de diciembre: cinco errores que debe evitar para no llegar ahogado a enero

La prima de fin de año suele llegar con destino casi definido: ponerse al día con cuentas, comprar regalos, pagar el viaje de vacaciones o cubrir compromisos aplazados. Sin embargo, en 2025 este ingreso puede significar algo más que el cierre del calendario: puede marcar la manera en que los hogares paisas enfrenten el arranque de 2026.
Con ese objetivo, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura diseñó una guía práctica dirigida a los cerca de dos millones de trabajadores formales en Antioquia que recibirán este pago antes del 20 de diciembre, fecha límite establecida por la ley. La intención es clara: ofrecer recomendaciones sencillas para tomar mejores decisiones financieras y evitar tropiezos al comenzar el nuevo año.