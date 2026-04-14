¿Cómo reducir los intereses del crédito que debe pagar para comprar una vivienda?

Tener vivienda propia sigue siendo uno de los principales anhelos de los colombianos, no solo por estabilidad, sino como una de las decisiones financieras más importantes a lo largo de la vida. Sin embargo, en un entorno de tasas de interés al alza, ese objetivo puede volverse más lejano de lo esperado: las cuotas suben, el crédito se encarece y el peso de la deuda se siente cada vez más. En este contexto, entender cómo pagar menos intereses en un crédito hipotecario y gestionar mejor las obligaciones se vuelve clave para no renunciar al sueño de tener casa propia y evitar que la deuda termine desbordándose.

¿Cómo funciona el pago de una vivienda a cuotas?

El crédito de vivienda es un compromiso a largo plazo, generalmente desde cinco hasta 30 años, tiempo en el que pagará intereses sobre el capital financiado. Por lo cual, en los primeros años, la mayor parte de la cuota mensual se va en intereses y solo una pequeña porción se va al capital, esa es la amortización natural de un crédito, pero mientras pasa el tiempo y paga más cuotas se cubrirá más el capital. Por eso, reducir esos intereses desde el inicio puede hacer una gran diferencia en el costo total del crédito. Lea también: Le dicen a Petro que durante su gobierno 580.000 “pendejos”, como los llamó, han comprado vivienda nueva; una caída del 32% Según Bancolombia, pagar anticipadamente un crédito hipotecario es una estrategia financiera efectiva, ya que permite adelantar la meta de tener vivienda propia y generar mayor tranquilidad al reducir el tiempo de la deuda. En ese sentido, la entidad señaló que una de las formas más claras de disminuir los intereses es realizar abonos a capital cuando sea posible, lo que contribuye a reducir tanto el plazo como el valor total pagado. Asimismo, destaca que estos abonos pueden hacerse sin intermediarios y sin costos asociados a simulaciones, lo que facilita evaluar su impacto en la cuota o en la duración del crédito, con el acompañamiento y la asesoría directa del banco. “Para pagar menos intereses en un crédito hipotecario, hay dos estrategias clave: realizar abonos extraordinarios a capital y evitar, en la medida de lo posible, los periodos de gracia. Ambas decisiones reducen directamente el saldo sobre el cual se calculan los intereses, lo que tiene un impacto significativo en el costo total del crédito. En esencia, se trata de acelerar la amortización efectiva de la deuda desde etapas tempranas”, explicó Andrés Narváez, director de Economics de Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda. Entérese: ¿Piensa comprar carro? Estos son los bancos con las tasas para crédito más baratos en 2026

Abona a capital

Un abono extraordinario a capital es un pago adicional al crédito que se realiza por fuera de la cuota mensual. A diferencia del pago habitual -que incluye intereses y una porción de capital-, este aporte se destina directamente a reducir el saldo de la deuda. Al disminuir ese saldo pendiente, también se reducen los intereses que se generan sobre el crédito. En los créditos de vivienda, es posible hacer este tipo de abonos sin multas, sanciones ni intermediarios. El usuario solo debe indicar al banco si desea aplicar el pago para acortar el plazo del crédito o para reducir el valor de las cuotas mensuales, tras lo cual puede solicitar un nuevo plan de pagos que refleje el ajuste en la deuda. “La mejor manera de pagar menos intereses en un crédito de vivienda es reducir el plazo del mismo, sin embargo, esto implica que la cuota a pagar sea más alta, lo que aumenta el riesgo de no poder asumirla. Al final se trata de lograr un equilibrio entre el plazo del crédito y la viabilidad de pagarlo”, explicó Alejandro Sánchez, analista de renta variable para Aval Asset Management.

Aunque también es posible pagar cuotas por adelantado, esto únicamente cubre mensualidades futuras y no reduce el total de intereses. En cambio, cuando el abono se aplica directamente a capital, sí se acorta el plazo del crédito y se logra un menor pago de intereses. Según Bancolombia, al momento de realizar un abono extraordinario a un crédito hipotecario surge una decisión clave: destinar ese pago a reducir el valor de la cuota mensual o acortar el plazo de la deuda. Lea más: “Ahora Colombia está fuertemente impulsado por la autoconstrucción”: Carlos Horacio Yusty, CEO de Argos Latam La entidad explicó que, si el abono se utiliza para disminuir la cuota, el deudor pagará menos cada mes, pero mantendrá el mismo número de cuotas. En este escenario, la obligación se extiende durante el mismo tiempo, por lo que los intereses se siguen generando a lo largo de todo el periodo, aunque con un menor impacto mensual. Esta alternativa puede ser útil para quienes necesitan aliviar su flujo de caja. Sánchez agregó que la gran mayoría de las veces lo mejor es abonar para reducir el plazo porque el monto abonado se va en una mayor medida al capital, lo que termina generando un mayor ahorro final en intereses. “Sin embargo, si la persona paga cuotas muy altas y busca un alivio financiero, le podría convenir abonar para reducir la cuota mensual”, explicó.

En contraste, si el abono se destina a reducir el plazo, la cuota mensual se mantiene, pero el crédito se paga en menos tiempo. Esto implica que los intereses se calculan durante un periodo más corto, lo que se traduce en un menor costo total de la deuda. En ese sentido, Bancolombia señaló que, entre más rápido se pague el crédito, menor será el monto de intereses a asumir, por lo que el tiempo se convierte en un factor determinante en el costo final del financiamiento. Siga leyendo: Colombia le respondería a Ecuador con arancel del 100% a sus productos

Las estrategias para hacer que su crédito de vivienda dure menos

Para pagar más rápido un crédito hipotecario sin desordenar las finanzas, la clave está en aprovechar ingresos adicionales -como primas, cesantías o bonos- para hacer abonos a capital, así como destinar parte de cualquier mejora en los ingresos a aumentar los pagos. También resulta útil ajustar hábitos financieros, reduciendo gastos pequeños y planificando aportes periódicos, sin dejar de lado un fondo de emergencia que garantice estabilidad. Adicionalmente, organizar mejor el crédito, por ejemplo, pasando de UVR a pesos para tener cuotas fijas.

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