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Contraloría alerta por posible crisis de agua y energía ante llegada del fenómeno de El Niño y le exige al Gobierno tomar medidas

El organismo instó al Gobierno a reforzar el manejo de embalses y garantizar el suministro de servicios básicos; además, pidió campañas de ahorro de agua y energía y alertó sobre una eventual crisis estructural.

  • La entidad pidió acelerar acciones para proteger el abastecimiento de agua potable y energía. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
    La entidad pidió acelerar acciones para proteger el abastecimiento de agua potable y energía. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Contraloría General de la República advirtió sobre los riesgos que podría enfrentar el país ante una eventual llegada del fenómeno de El Niño y pidió al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales adoptar medidas urgentes para garantizar el abastecimiento de agua potable y energía eléctrica.

El llamado del ente de control se produjo luego de las alertas emitidas por el Ideam, el Ministerio de Ambiente y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidades que elevaron al 82 % la probabilidad de instauración del fenómeno climático durante el trimestre mayo-junio-julio de 2026. Anteriormente, la probabilidad se ubicaba en el 62 %.

En un comunicado divulgado este 27 de mayo, la Contraloría señaló que es necesario implementar acciones integrales que permitan reducir las posibles afectaciones derivadas de la temporada seca y evitar impactos sobre los servicios esenciales.

Entre las recomendaciones planteadas, el organismo pidió revisar y ajustar los instrumentos regulatorios relacionados con el manejo de embalses, con el objetivo de garantizar el mayor almacenamiento y aprovechamiento posible del agua disponible, sin incumplir los caudales ecológicos requeridos para los ríos.

Además, el ente de control solicitó al Gobierno realizar esfuerzos fiscales adicionales para agilizar el pago de subsidios, contribuciones y obligaciones pendientes con generadores y comercializadores de energía eléctrica, especialmente en la región Caribe.

Según la entidad, esto permitiría fortalecer la capacidad financiera del sector frente a una posible crisis de operación y abastecimiento.

Fenómeno de El Niño en Colombia

Durante una rueda de prensa, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió sobre un aumento en las probabilidades de que Colombia enfrente un fenómeno de El Niño de intensidad “muy fuerte” durante los próximos meses.

Desde la entidad se informó que en regiones como el Caribe y la Insular ya se han registrado olas de calor y aumentos sostenidos de las temperaturas máximas por encima de los promedios históricos.

Las temperaturas más altas se han registrado en Valledupar, que alcanzó 38.4 °C, en Santa Marta, que registró 37.2 °C, y en San Andrés, donde se superó el récord histórico de temperatura máxima.

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