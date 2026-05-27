Contraloría alerta por posible crisis de agua y energía ante llegada del fenómeno de El Niño y le exige al Gobierno tomar medidas

La Contraloría General de la República advirtió sobre los riesgos que podría enfrentar el país ante una eventual llegada del fenómeno de El Niño y pidió al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales adoptar medidas urgentes para garantizar el abastecimiento de agua potable y energía eléctrica.

El llamado del ente de control se produjo luego de las alertas emitidas por el Ideam, el Ministerio de Ambiente y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidades que elevaron al 82 % la probabilidad de instauración del fenómeno climático durante el trimestre mayo-junio-julio de 2026. Anteriormente, la probabilidad se ubicaba en el 62 %.

En un comunicado divulgado este 27 de mayo, la Contraloría señaló que es necesario implementar acciones integrales que permitan reducir las posibles afectaciones derivadas de la temporada seca y evitar impactos sobre los servicios esenciales.

Entre las recomendaciones planteadas, el organismo pidió revisar y ajustar los instrumentos regulatorios relacionados con el manejo de embalses, con el objetivo de garantizar el mayor almacenamiento y aprovechamiento posible del agua disponible, sin incumplir los caudales ecológicos requeridos para los ríos.

Además, el ente de control solicitó al Gobierno realizar esfuerzos fiscales adicionales para agilizar el pago de subsidios, contribuciones y obligaciones pendientes con generadores y comercializadores de energía eléctrica, especialmente en la región Caribe.

Según la entidad, esto permitiría fortalecer la capacidad financiera del sector frente a una posible crisis de operación y abastecimiento.