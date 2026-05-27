Desapareció aeronave no tripulada de la Fuerza Aérea en Cauca en medio de una misión contra criminales: esto se sabe

”Se perdió contacto”, fue la advertencia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que encendió las alarmas esta semana. Las autoridades adelantan operaciones de búsqueda en el sur del Cauca luego de que se perdiera comunicación con una aeronave no tripulada.

El dispositivo realizaba una misión de vigilancia en esa región del país cuando desapareció de los sistemas de monitoreo.

De hecho, de acuerdo con información conocida por Caracol Radio, el equipo perdido hacía parte de los sistemas desplegados en regiones consideradas estratégicas por las autoridades, especialmente en territorios donde operan disidencias de las Farc y otras estructuras criminales.

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Hasta el momento, las autoridades no han precisado qué pudo ocasionar la pérdida de contacto con la aeronave ni el lugar exacto donde se interrumpió la señal. Entretanto, continúan las labores de rastreo y verificación en la zona donde operaba el sistema no tripulado.