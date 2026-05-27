La CIDH evaluará si el Estado fue negligente en el caso del líder social ‘Mongo’, asesinado en Antioquia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó estudiar el caso del asesinato del líder social y minero Jaime Alonso Gallego Gómez, conocido como ‘Mongo’, para determinar una posible responsabilidad del Estado colombiano por presuntas omisiones en las medidas de protección que debía garantizarle. El organismo analizará si las autoridades incumplieron con su deber de protección, pese a que el líder contaba con medidas cautelares desde 2016 debido a las amenazas en su contra.
El crimen ocurrió en marzo de 2025 en el nordeste antioqueño y conmocionó al país por las circunstancias que lo rodearon: el 3 de marzo de 2025, ‘Mongo’ desapareció con su escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Berrío, mientras presuntamente se dirigían a una reunión en Vegachí.
La investigación de las autoridades determinó que la reunión fue organizada por alias ‘Sebastián’ o ‘Máximo’, cabecilla de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo. Seis días después, el cuerpo de Gallego Gómez apareció en la vereda La Cristalina, en el mismo municipio, con impactos de arma de fuego, mientras que su conductor fue liberado por el grupo armado ilegal.
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Dentro de los elementos que serán revisados por la CIDH está el hecho de que el vehículo del líder social tenía rastreo satelital, así como las actuaciones desplegadas por las autoridades durante los días posteriores a su retención. Arlenson González Vanegas, conocido como ‘Sebastián’ o ‘Máximo’, fue enviado a prisión tras ser señalado como cabecilla urbano del Clan del Golfo y presunto responsable del secuestro y asesinato. El presidente Gustavo Petro había señalado públicamente a alias ‘Máximo’ como presunto responsable, en medio de las denuncias sobre la presencia de grupos armados ilegales en esa zona.