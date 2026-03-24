Decreto que quiere trasladar $24,7 billones a Colpensiones sería inviable, alerta la Contraloría

La Contraloría General de la República advirtió riesgos en el borrador de decreto del Ministerio de Trabajo que busca reglamentar el traslado de recursos pensionales desde fondos privados hacia Colpensiones.
El análisis preliminar del ente de control señala que esta medida podría implicar que recursos destinados al ahorro pensional de largo plazo terminen financiando gasto corriente, específicamente el pago de mesadas.
Según el informe, esta situación genera preocupación por el uso de dineros que originalmente están concebidos para garantizar pensiones futuras.