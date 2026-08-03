Colombiamoda dejó US$22 millones para Medellín y reunió a 65.000 asistentes de 53 países

La edición 37 de Colombiamoda cerró con un balance que confirma el impacto económico que la industria de la moda genera para Medellín y el país. Durante siete días, la Semana de la Moda de Colombia reunió a 65.000 asistentes provenientes de 53 países, congregó a 630 marcas, recibió 9.000 compradores especializados —1.600 de ellos internacionales— y movió unos US$22 millones, impulsada por el turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), asociado a la realización del evento. Las cifras consolidan a Medellín como uno de los principales destinos de turismo de negocios de América Latina y evidencian cómo un evento especializado trasciende la industria de la moda para dinamizar sectores como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y servicios. Bajo el concepto “Uniqueness is the New Luxury”, Colombiamoda 2026 buscó demostrar que la competitividad del Sistema Moda colombiano ya no depende únicamente del precio, sino de la capacidad de las marcas para construir identidad, desarrollar productos con valor agregado y conectar con consumidores de distintos mercados a través de propuestas diferenciadas. “Colombiamoda es el escenario donde exaltamos a Colombia y conectamos al país con el mundo a través de su creatividad, su talento y la fuerza de un Sistema Moda que trabaja unido. Hoy vemos marcas que entienden que competir no significa únicamente responder a una dinámica de precios, sino construir valor desde la identidad, el diseño, la innovación y el sello de autor. Esta edición demuestra que Colombia tiene una voz propia dentro de la moda internacional y que, cuando articulamos empresarios, diseñadores, academia y aliados estratégicos, logramos proyectar una industria más fuerte, preparada para conquistar nuevos mercados y mostrarle al mundo aquello que nos hace únicos”, afirmó Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda. Le puede interesar: Colombiamoda: así la sostenibilidad se convierte en el sello diferenciador de la moda colombiana

El turismo de negocios impulsó la economía de Medellín

La edición 37 de Colombiamoda convocó a 630 marcas y 9.000 compradores especializados, consolidando a Medellín como epicentro de la moda en América Latina. FOTO CAMILO SUÁREZ

Además de consolidarse como la principal plataforma comercial del Sistema Moda colombiano, Colombiamoda volvió a demostrar su capacidad para impulsar la economía de Medellín. La llegada de compradores, empresarios, diseñadores, expertos y visitantes especializados dinamizó la ocupación hotelera, los restaurantes, el transporte, el comercio y otros servicios vinculados al turismo de negocios. Según el balance presentado por Inexmoda, la edición 37 dejó una derrama económica superior a US$22 millones, resultado del turismo MICE que moviliza la Semana de la Moda de Colombia. “Colombiamoda volvió a demostrar por qué Medellín es la capital de la moda y el diseño en América Latina. Durante esta semana, la feria no solo vibró en Plaza Mayor, sino que se expandió a cerca de 40 espacios de ciudad, dejando un impacto económico superior a los US$22 millones que dinamiza directamente no solo al sector, sino también el turismo, la gastronomía, el transporte y el comercio. Nos llena de orgullo ver cómo los 20 emprendedores que acompañamos desde la Alcaldía lograron visibilizaron sus negocios y establecieron contactos nacionales e internacionales”, comentó María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín. La funcionaria destacó que, además de la agenda desarrollada en Plaza Mayor, la programación llegó a cerca de 40 espacios de ciudad, fortaleciendo la conexión entre la industria de la moda, el turismo y las industrias creativas. Lea más: Colombiamoda hace balance del Gobierno Petro y plantea cinco medidas a De la Espriella

Más compradores, más negocios y mayor proyección internacional

El balance de Colombiamoda también evidenció su importancia como plataforma para abrir mercados. La feria reunió 630 marcas y expositores provenientes de 54 ciudades colombianas, quienes fortalecieron relaciones comerciales y presentaron sus productos ante 9.000 compradores especializados, de los cuales 1.600 fueron internacionales. Asimismo, el evento generó 2.500 empleos directos e indirectos, mientras empresas de categorías como vestuario femenino, masculino e infantil, calzado, marroquinería, accesorios, joyería, denim, resortwear, bienestar, insumos y proveeduría especializada mostraron la evolución de un sector que busca competir desde la creatividad, la innovación y la construcción de marca. Como parte de la estrategia para fortalecer la competitividad del Sistema Moda, la Cámara de Comercio de Bogotá participó con una misión empresarial integrada por 20 compañías de los sectores de joyería, moda casual, jeanswear y calzado, enfocadas en generar nuevas oportunidades comerciales y ampliar su presencia en mercados nacionales e internacionales. Conozca también: Antioquia lidera y concentra el 40,8% de las exportaciones de moda colombiana

Medellín llevó la moda a toda la ciudad

Uno de los diferenciales de esta edición fue el fortalecimiento del Circuito de Ciudad, iniciativa mediante la cual Colombiamoda trasladó experiencias de moda, arte, cultura, gastronomía, deporte y entretenimiento a diferentes puntos de Medellín. En total se realizaron 140 eventos, consolidando a la capital antioqueña como un destino internacional para la moda, los negocios y las industrias creativas, mientras ciudadanos, visitantes y empresarios participaron en una agenda que trascendió la muestra comercial. La programación también incluyó 35 pasarelas, 28 espacios de conocimiento con la participación de 126 conferencistas nacionales e internacionales, además de una agenda enfocada en sostenibilidad con la Ruta de la Sostenibilidad, integrada por 38 empresas, y 23 conferencias especializadas sobre economía circular, innovación, trazabilidad y retos ambientales para el Sistema Moda. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: