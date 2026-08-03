Sindicato de UNP denuncia que la entidad planea cientos de contrataciones a tres días del cambio de gobierno

Al próximo gobierno le tocará trabajar en la Unidad Nacional de Protección (UNP) con el personal de confianza de la administración saliente, por cuenta de un maratónico proceso de contrataciones que podría sumar unas 500 personas antes de que se posesione el próximo director. Así lo denunció la Asociación Nacional de Empleados de la Protección (ASEP), el sindicato más antiguo de la entidad, en cabeza de su director Yesid Barragán Ríos. El líder sindical conversó con EL COLOMBIANO en la mañana de este lunes y advirtió que “es antiético, desde el punto de vista de la función pública, que un director saliente con una ideología política opuesta le deje contratada y amarrada toda la plata de trabajadores a su sucesor”. La queja se fundamenta en el Decreto 20 de 2026 del Departamento Administrativo de la Función Pública, que el pasado 15 de enero sentó las bases para el incremento de la nueva planta de personal de la UNP, con 6.800 cargos, de los cuales 800 son del área administrativa. En esa lista de cupos, de acuerdo con el documento conocido por este diario, se contemplan un director y un subdirector de unidad administrativa especial, un secretario ejecutivo, 29 auxiliares administrativos, 1.200 agentes escoltas y 2.944 oficiales de protección, entre otros. Según Barragán, los nombramientos comenzarían este martes 3 de agosto, valiéndose de contrataciones directas y en el marco de una urgencia manifiesta, a tan solo cuatro días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. La entidad, por su parte, expuso que la medida de urgencia manifiesta estuvo justificada por una serie de bloqueos y acciones judiciales interpuestas por varios de sus funcionarios a finales de julio, que “pusieron en riesgo la continuidad del servicio. Por eso, la UNP acudió a la urgencia manifiesta, un mecanismo legal para garantizar la protección en Bogotá, Cauca y Amazonas”, informó en su momento. Para el líder sindical, es posible que de esos 6.800 cupos, el director saliente, Augusto Rodríguez, alcance a nombrar de 300 a 500 personas valiéndose de su facultad nominadora, antes de entregarle la dirección de la UNP a su designado sucesor, Didier Blanco. A la ASEP le preocupa la manera en la cual se harían dichos nombramientos, pues durante la jefatura de Rodríguez se eliminaron algunos requisitos importantes para la contratación. Su despacho modificó hace poco el Manual de Procedimiento de Ingreso y Desarrollo que existía desde 2018, mediante un nuevo documento: el Protocolo para la Provisión de los Empleados de la UNP, en julio de 2026. “Ahí quedó excluida la publicación obligatoria de las hojas de vida de los aspirantes en las páginas web del Departamento de Función Pública y la UNP, para que la ciudadanía pueda hacerles objeciones. Y también se suprimieron algunas pruebas psicotécnicas y de idoneidad, para poder hacer las contrataciones más rápido”, acotó Barragán. Y agregó que el Gobierno saliente “está haciendo esto de afán porque contaba con la victoria de su candidato en las elecciones presidenciales (Iván Cepeda), pero perdieron y ahora están corriendo. Lo grave del asunto es que, así el director de la UNP tenga la facultad para hacer estos nombramientos, se trata de una entidad relacionada con la seguridad nacional, que maneja información clasificada de líderes sociales y dignatarios; no deberían saltarse los requisitos”. Sobre este tema, EL COLOMBIANO consultó a la UNP, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta. El líder de ASEP afirma que el sindicato no se opone a una ampliación de la planta, pues la entidad tiene 14.000 escoltas tercerizados, pero le preocupan “la falta de un proceso de selección responsable” y que se haga justo en la coyuntura del cambio de gobierno. Otra de las circunstancias que denuncia tiene que ver con la sostenibilidad financiera del organismo, pues la dirección saliente al parecer afirmó que le hace falta una adición presupuestal de $1,1 billones de pesos para poder cumplir con todos los compromisos de la vigencia 2026. A juicio del sindicato, esto implica una floja planeación presupuestal y pone en riesgo el funcionamiento de la entidad. Es posible que De la Espriella y Blanco reciban una UNP desfinanciada y con una plata de trabajadores contratados con premusa, mediante un procedimiento que deja más dudas que certezas. “Queremos que el actual director haga público cómo será el proceso de contrataciones, cuál será el cronograma y de qué manera usará su facultad nominadora”, concluyó Barragán. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Empalme de la UNP revela déficit de $2,4 billones y que la flota de camionetas se duplicó durante el último cuatrienio. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí. BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS