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Seis consejos para solicitar un crédito en el segundo semestre y evitar errores que pueden salir caros

Comprar vivienda, un vehículo, estudiar o invertir en un negocio son algunas de las razones por las que miles de colombianos solicitan créditos durante el segundo semestre. Expertos recomiendan revisar seis aspectos clave antes de asumir una nueva deuda.

  • Antes de solicitar un crédito, expertos recomiendan revisar la capacidad de pago, comparar alternativas y leer todas las condiciones del préstamo. FOTO: CORTESÍA
    Antes de solicitar un crédito, expertos recomiendan revisar la capacidad de pago, comparar alternativas y leer todas las condiciones del préstamo. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
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hace 2 horas
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El segundo semestre suele convertirse en una de las temporadas de mayor movimiento para quienes buscan financiación en Colombia.

La compra de vivienda o vehículo, el pago de estudios, la expansión de un negocio o la preparación de proyectos para el próximo año llevan a millas de personas a solicitar créditos en los bancos y entidades financieras.

Sin embargo, asumir una nueva obligación financiera sin revisar previamente la capacidad de pago o las condiciones del préstamo puede terminar afectando las finanzas del hogar durante varios años.

Jacob Sandberg, vicepresidente de Midatacrédito, explicó que una solicitud de crédito responsable comienza mucho antes de diligenciar el formulario. “Solicitar un crédito no debería comenzar cuando una persona diligencia una solicitud, sino mucho antes.Conocer la capacidad de pago, revisar el historial crediticio, comparar alternativas y verificar que el proceso se realiza por canales oficiales permite tomar decisiones más informadas y reducir riesgos”, señaló el directivo.

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Precisamente, el más reciente Índice de Bienestar Financiero de DataCrédito Experian muestra que los colombianos están tomando decisiones más informadas al momento de endeudarse.

El país obtuvo 59 puntos sobre 100 en bienestar financiero,mientras que la planificación para alcanzar metas financieras alcanzó 61,5 puntos y la percepción positiva sobre el futuro económico llegó a 64,1 puntos.

No obstante, el indicador de tranquilidad financiera se ubicó en 52,7 puntos, reflejando que aún existe preocupación frente al manejo del dinero y la capacidad para cumplir con las obligaciones económicas.

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Además, el estudio evidencia un consumidor más informado: el criterio para elegir un crédito obtuvo 76,5 puntos y la comparación entre diferentes alternativas alcanzó 65 puntos.

Asimismo, el 78,5% de los hogares afirma ahorrar, aunque solo el 30% logra terminar el mes con excedentes económicos.

Ante este panorama, DataCrédito Experian compartió seis recomendaciones para quienes estén pensando en solicitar un crédito durante los próximos meses.

1. Revisa cuánto puedes pagar realmente

Antes de solicitar cualquier préstamo, lo primero es analizar los ingresos, los gastos mensuales y las obligaciones financieras vigentes. Esto permite establecer cuánto dinero puede destinarse al pago de una cuota sin poner en riesgo el presupuesto familiar.

También resulta recomendable consultar el historial y el puntaje crediticio para conocer cómo lo evalúan las entidades financieras y detectar posibles inconsistencias.

2. Comparar antes de tomar una decisión

No todos los créditos ofrecen las mismas condiciones. Las tasas de interés, los plazos, los costos adicionales y los beneficios pueden variar significativamente entre entidades.

Por eso, comparar varias ofertas antes de firmar puede representar un ahorro importante durante toda la vida del crédito.

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3. Evite solicitar varios préstamos al mismo tiempo

Presentar múltiples solicitudes de crédito en un periodo corto genera varias consultas sobre el historial financiero y puede interpretarse como una necesidad urgente de financiación.

Lo más recomendable es identificar cuál producto realmente responde a la necesidad y concentrar la solicitud en esa opción.

4. Lea cuidadosamente todas las condiciones

Antes de firmar cualquier contrato es importante entender aspectos como:

La tasa de interés.

El valor de las cuotas.

El plazo del crédito.

Los costos adicionales.

Las consecuencias de un posible incumplimiento.

Comprender estos elementos ayuda a evitar sorpresas y facilita escoger un crédito acorde con la capacidad de pago.

5. Mantenga un buen historial de pago

Pagar puntualmente las obligaciones actuales fortalece el historial crediticio y aumenta las posibilidades de acceder a mejores condiciones de financiación en futuras solicitudes.

Las entidades financieras suelen considerar el comportamiento de pago como uno de los principales factores para aprobar un nuevo crédito.

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6. Proteja sus datos personales

La seguridad también hace parte del proceso de solicitar un crédito.

Según el estudio sobre fraude de DataCrédito Experian, el 12,6% de los casos reportados corresponden a suplantación de identidad y el 8,5% a préstamos tramitados utilizando la información de la víctima.

Por esa razón, los expertos recomiendan realizar los trámites únicamente a través de canales oficiales, verificar la legitimidad de la entidad financiera y nunca compartir contraseñas, claves o códigos de verificación.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué aspectos debo revisar antes de solicitar un crédito?
Antes de presentar una solicitud de crédito es recomendable analizar la capacidad de pago, revisar el historial y puntaje crediticio, comparar las opciones disponibles y entender todas las condiciones del préstamo, como la tasa de interés, el plazo y los costos adicionales. Esto ayuda a elegir una alternativa acorde con la situación financiera y reducir el riesgo de sobreendeudamiento.
¿Cómo influye el historial crediticio en la aprobación de un préstamo?
El historial crediticio es uno de los principales elementos que evalúan las entidades financieras. Mantener los pagos al día y cumplir oportunamente con las obligaciones demuestra un buen comportamiento financiero, lo que puede aumentar las probabilidades de aprobación y facilitar el acceso a mejores condiciones de financiación.
¿Por qué no es recomendable solicitar varios créditos al mismo tiempo?
Presentar varias solicitudes en un periodo corto puede generar múltiples consultas sobre el historial crediticio y transmitir a las entidades financieras la percepción de una necesidad urgente de recursos. Lo más aconsejable es comparar las alternativas disponibles, elegir la que mejor se adapte a las necesidades y concentrar la solicitud en una sola entidad.

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