¿Cómo nace una ballena jorobada? Un video muestra el extraordinario momento del parto

Un video grabado con un dron captó uno de los momentos más difíciles de observar en la naturaleza: el nacimiento de una ballena jorobada. El registro muestra el instante en que la cría emerge del cuerpo de su madre y nada de inmediato hacia la superficie para tomar su primera bocanada de aire.

Las imágenes fueron difundidas por la organización australiana ORRCA (Organisation for the Rescue and Research of Cetaceans in Australia), dedicada al rescate e investigación de cetáceos, que calificó el registro como un posible aporte para el estudio del comportamiento de estos mamíferos marinos.

Según explicó el autor del video, todo comenzó cuando observó a una ballena adulta desplazándose lentamente en aguas poco profundas. Al creer que el animal simplemente estaba descansando, decidió elevar un dron para registrar el momento en que saliera a respirar.