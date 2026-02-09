x

Inflación de países de la Ocde se desacelera al 3,7%, pero Colombia tiene la segunda más alta

Mientras la inflación promedio de la Ocde se estabilizó en 3,7% al cierre de 2025, Colombia terminó el año con un costo de vida de 5,1%, mostrando un ajuste más lento que el de las economías desarrolladas.

  • Colombia cerró 2025 con una inflación anual superior al promedio de la Ocde y del G7. FOTO: GETTY E IA
Diario La República
Johan García Blandón
hace 48 minutos
La inflación en las principales economías del mundo muestra señales de estabilidad, pero el costo de vida sigue siendo alto frente a los niveles de antes de la pandemia.

Los datos más recientes indican que el aumento de precios se desaceleró hacia finales de 2025, principalmente por la caída en los costos de la energía, aunque otros componentes de la inflación siguen presionando los precios.

En la Ocde, que agrupa a las economías más desarrolladas, la inflación anual se ubicó en 3,7% en diciembre de 2025, prácticamente igual al 3,8% de noviembre. “La inflación general interanual en la Ocde se mantuvo prácticamente estable en 3,7% en diciembre de 2025”, según los datos.

Entérese: Colombia sufrirá frenazo económico desde segundo semestre de 2026 por choque de tasas e inflación: BanRep

Colombia, de los más rezagados de la Ocde

Colombia fue uno de los países rezagados en el proceso de desinflación. Mientras la inflación promedio de la Ocde cerró diciembre de 2025 en 3,7% y la del G7 en 2,4%, Colombia registró una inflación anual de 5,1%, claramente por encima de esos referentes.

Aunque el país sí mostró una desaceleración frente al promedio de 6,6% en 2024, el ritmo de ajuste fue más lento que en la mayoría de economías desarrolladas y en varios pares regionales.

A diferencia de Europa, donde la caída de los precios de la energía llevó la inflación incluso por debajo del 2%, en Colombia las presiones internas —especialmente en alimentos y servicios— mantuvieron el costo de vida elevado, lo que ubica al país más cerca del grupo de economías donde la inflación sigue siendo persistente, que de aquellas que ya convergen hacia niveles previos a la pandemia.

Sin embargo, el impacto acumulado sigue siendo fuerte: los precios, en promedio, son casi 36% más altos que en 2019, antes de la pandemia.

Lea más: Colombia, el cuarto país con más migración a naciones de la Ocde, ¿cuáles fueron los destinos más comunes?

¿Cómo se comportó la inflación en cada país de la Ocde?

Los cambios no han sido iguales en todos los países. En la Ocde, la inflación bajó en 13 países, subió en 9 y se mantuvo estable en 16.

Mientras tanto, la inflación de alimentos y la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, cambiaron poco, mientras que la inflación energética sí bajó.

En el grupo de países más industrializados, el G7, la inflación también se mantuvo estable. La tasa anual fue de 2,4% en diciembre de 2025, levemente por debajo de 2,5% de noviembre. Japón registró una caída importante.

“La inflación general disminuyó 0,8 puntos porcentuales en Japón, en parte impulsada por la introducción de nuevos subsidios a la gasolina y el diésel”. Alemania también tuvo una reducción, mientras que Canadá registró un aumento por cambios tributarios temporales.

En Europa, la inflación está bajando más rápido. En la zona euro, la inflación anual cayó a 1,9% en diciembre de 2025 y las estimaciones para enero de 2026 muestran que podría bajar a 1,7%. La caída se explica sobre todo por la reducción en los precios de la energía.

Pero, hay señales mixtas: la inflación de alimentos subió por primera vez desde julio y la inflación subyacente sigue estable.

Conozca también: La Ocde estima que la economía colombiana crecerá 2,8% en 2025 y 2026

En las economías del G20, la inflación anual se mantuvo en 3,6% en diciembre de 2025. Brasil registró su tercer mes seguido de caída en la inflación, mientras que India, Indonesia y Arabia Saudita tuvieron aumentos. En países como Argentina, China y Sudáfrica, la inflación prácticamente no cambió.

A nivel anual, el panorama muestra un mundo dividido. En 2025, dentro de la Ocde, 13 países lograron bajar su inflación frente a 2024, otros 13 la vieron subir y 11 se mantuvieron estables.

Turquía registró la inflación más alta con 34,9%, aunque bajó fuertemente desde 58,5% del año anterior. En contraste, países como Costa Rica, Suiza, Finlandia, Suecia y Francia cerraron el año con inflación de 1% o menos.

