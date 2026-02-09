Inflación de países de la Ocde se desacelera al 3,7%, pero Colombia tiene la segunda más alta

La inflación en las principales economías del mundo muestra señales de estabilidad, pero el costo de vida sigue siendo alto frente a los niveles de antes de la pandemia. Los datos más recientes indican que el aumento de precios se desaceleró hacia finales de 2025, principalmente por la caída en los costos de la energía, aunque otros componentes de la inflación siguen presionando los precios. En la Ocde, que agrupa a las economías más desarrolladas, la inflación anual se ubicó en 3,7% en diciembre de 2025, prácticamente igual al 3,8% de noviembre. “La inflación general interanual en la Ocde se mantuvo prácticamente estable en 3,7% en diciembre de 2025”, según los datos.

Colombia, de los más rezagados de la Ocde

Colombia fue uno de los países rezagados en el proceso de desinflación. Mientras la inflación promedio de la Ocde cerró diciembre de 2025 en 3,7% y la del G7 en 2,4%, Colombia registró una inflación anual de 5,1%, claramente por encima de esos referentes.

Aunque el país sí mostró una desaceleración frente al promedio de 6,6% en 2024, el ritmo de ajuste fue más lento que en la mayoría de economías desarrolladas y en varios pares regionales. A diferencia de Europa, donde la caída de los precios de la energía llevó la inflación incluso por debajo del 2%, en Colombia las presiones internas —especialmente en alimentos y servicios— mantuvieron el costo de vida elevado, lo que ubica al país más cerca del grupo de economías donde la inflación sigue siendo persistente, que de aquellas que ya convergen hacia niveles previos a la pandemia. Sin embargo, el impacto acumulado sigue siendo fuerte: los precios, en promedio, son casi 36% más altos que en 2019, antes de la pandemia. Lea más: Colombia, el cuarto país con más migración a naciones de la Ocde, ¿cuáles fueron los destinos más comunes?

¿Cómo se comportó la inflación en cada país de la Ocde?