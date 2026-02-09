Inflación de países de la Ocde se desacelera al 3,7%, pero Colombia tiene la segunda más alta

La inflación en las principales economías del mundo muestra señales de estabilidad, pero el costo de vida sigue siendo alto frente a los niveles de antes de la pandemia.
Los datos más recientes indican que el aumento de precios se desaceleró hacia finales de 2025, principalmente por la caída en los costos de la energía, aunque otros componentes de la inflación siguen presionando los precios.
En la Ocde, que agrupa a las economías más desarrolladas, la inflación anual se ubicó en 3,7% en diciembre de 2025, prácticamente igual al 3,8% de noviembre. “La inflación general interanual en la Ocde se mantuvo prácticamente estable en 3,7% en diciembre de 2025”, según los datos.