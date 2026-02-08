Christian González brilló en el Super Bowl pese a derrota de Patriots ante Seattle

A pesar de la derrota de los New England Patriots (29-13) ante los Seattle Seahawks en la final del Super Bowl, la presentación del colombiano Christian González fue histórica. Christian fue uno de los mejor calificados de su equipo en la temporada, y en la final se mantuvo fiel al nivel que mostró durante toda la campaña, en la que apenas permitió un 40.7% de pases completos en su dirección. En el duelo logró cuatro tacleadas y tuvo la difícil tarea de marcar a receptores élite de Seattle como Jaxon Smith-Njigba, evitando jugadas de “big play” constantes por su banda. Con tan solo 23 años, el atleta de padre caleño, no permitió anotaciones directas en su cobertura personal y demostró una madurez para jugar la gran final, dejando en alto el nombre de Colombia.

Ganar el título tras 11 años

Seattle, que llegaba como favorito al duelo en Santa Clara, California, impuso su ley con la mejor defensa del campeonato, que arruinó el intento de los Patriots de ganar su primer Super Bowl desde la marcha de Tom Brady. Segundo título de su historia para Seattle con un entrenador como Mike Macdonald, convirtiéndose en el sexto en ganar en su segunda temporada en la historia de la NFL. Finalista inesperado, New England vivió una noche de pesadilla cuando pugnaba por un séptimo título de la liga de football americano (NFL), con el que hubiera roto su empate con los Pittsburgh Steelers aupándose como la franquicia más ganadora. El pateador de los Seahawks, Jason Myers, rompió el récord de un Super Bowl con cinco goles de campo mientras Andy Borregales, primer venezolano en una final de NFL, anotó el punto adicional del primer touchdown de los Patriots, cuando caían ya por 19-0.

Drake Maye, el joven mariscal de campo de los Patriots, llegó a 295 yardas y dos touchdowns de pase, pero también cometió dos costosas intercepciones frente al maestro Brady, el líder de los seis anillos de New England entre 2002 y 2019. A sus 23 años, el talentoso Maye aspiraba a ser el quarterback más joven en ganar el título pero la gloria se la quedó Sam Darnold, de 28, que se cobró todas las cuentas pendientes de una carrera en la que fue constantemente subestimado. El mariscal de campo, que transitó por cuatro equipos antes de afianzarse en Seattle, registró 202 yardas y un touchdown de pase.