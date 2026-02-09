x

Trump enfurece y los latinos celebran: así fueron las reacciones al show de Bad Bunny en el Super Bowl

El presidente de Estados Unidos calificó la presentación del puertorriqueño como “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”.

  • Con más de 140 millones de espectadores, la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl, se convirtió en la más vista de la historia. Foto: GETTY
    Con más de 140 millones de espectadores, la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl, se convirtió en la más vista de la historia. Foto: GETTY
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Para muchos, la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl fue inolvidable, una reivindicación de la cultura latina, un manifiesto. Pero para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la presentación del puertorriqueño en el show de medio tiempo fue “absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia!”.

Le puede interesar: Video | No eran actores: La boda en pleno espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl fue real y legal

Es que el presidente arremetió contra la fiesta boricua que montó Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl en California, calificándola en redes sociales como “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”.

Trump, quien declinó ir a la popular final de la Liga de fútbol americano, escribió en su red Truth Social inmediatamente después de la presentación del reguetonero puertorriqueño un mensaje bastante largo, en el que decía, entre otras cosas, “... nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo. Este “espectáculo” es una bofetada a nuestro país...”.

El presidente no fue el único en criticar la presentación de Bad Bunny; también lo hizo el influencer Jake Paul, quien invitó a la audiencia a apagar sus televisores a la hora del show de medio tiempo: “Apaga este entretiempo. Un falso ciudadano estadounidense que odia públicamente a Estados Unidos. No puedo soportarlo”, escribió.

Mientras tanto, la comunidad latina, dentro y fuera de Estados Unidos, lo celebró como un triunfo. El actor colombiano nacionalizado estadounidense John Leguizamo compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales: “Estoy llorando de orgullo! Hubo mucho amor contra el odio, y el amor siempre vence”, escribió.

Aunque uno de los mensajes más conmovedores fue el del también puertorriqueño Luis Fonsi, que escribió: “Querido Benito, lo que hoy hiciste por Puerto Rico no tiene precedentes. Muchos vieron un half time show de un latino, nosotros vimos a alguien gritando lo que somos: alegría, resiliencia, fuerza, música y unidad. Hoy bailé contigo, canté contigo y también lloré. Hoy el Superbowl lo ganaste tú, nosotros contigo y tu mensaje llegó a quienes no quieren oír. Que orgullo boricua. We´re América Together. No se puede decir ni más alto ni más claro. Bravo. GRACIAS”.

Lea también: “Las condiciones en Puerto Rico politizan a cualquiera”: Jorell Meléndez Badillo, historiador que participó en DeBí TiRAR MáS FOTos, de Bad Bunny

Otros que dejaron ver su admiración por el show de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, fueron Maluma, Alicia Keys, Nick Jonas, Alexandria Ocasio-Cortez, Diplo, Rosalía, Lady Gaga, Residente, Ricky Martin, entre otros.

Finalmente, el show de Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl alcanzó cifras históricas. Con 142,3 millones de espectadores, según datos del NFL Football Operations, es la actuación de mayor audiencia en la historia del Super Bowl, superando incluso la de Michael Jackson.

El mensaje que Bad Bunny quería transmitir quedó claro. El artista fue literal; en el balón que llevó en la mano a lo largo de la presentación decía: “Juntos somos América”. Señalando que América, como llaman los estadounidenses a su país, no es solo Estados Unidos.

