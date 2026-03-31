Colombia supera los $3 billones en publicidad digital: así se reparte la inversión

La inversión en publicidad digital en Colombia sigue ganando terreno y consolidándose como el principal canal para las marcas. En 2025, este segmento alcanzó los $3,04 billones, lo que representa un crecimiento de 7,6 % frente a 2024 y una participación del 59% dentro del total de inversión en medios del país. Así lo reveló el más reciente informe de IAB Colombia, que confirma el cambio estructural en la forma en que las empresas están destinando sus presupuestos publicitarios, priorizando cada vez más los entornos digitales. “El reporte muestra que la publicidad digital sigue consolidándose como un componente estratégico en las decisiones de inversión de las marcas. Hoy no solo buscan visibilidad, sino generar conexiones más relevantes con sus audiencias a través de datos, contenido y experiencias digitales”, explicó Paola Restrepo Ospina, directora de IAB Colombia. Le puede interesar: Influencer Verified, un sistema para regular el marketing con influencers

Redes sociales y video lideran la inversión digital

El estudio evidencia que las redes sociales continúan siendo el principal destino de la pauta digital en Colombia. En 2025, concentraron cerca de $911.734 millones, equivalentes al 30 % del mercado. En segundo lugar se ubicó el video digital, que alcanzó una inversión de $858.169 millones y registró uno de los mayores crecimientos del año, con un aumento de 13,1 %. Este comportamiento refleja el auge de formatos audiovisuales, impulsados por plataformas de streaming y contenido corto. Otros segmentos también mantuvieron una participación relevante. La publicidad en buscadores (search) llegó a $523.987 millones, mientras que el formato display alcanzó los $459.214 millones, mostrando que la inversión digital en Colombia se distribuye de manera diversificada entre distintos canales. Lea más: OpenAI busca nuevas fuentes de ingresos y abre la puerta a la publicidad en ChatGPT

Crece el ecosistema: agencias, medios e influencers

El crecimiento de la pauta digital se extendió a múltiples formatos, incluyendo influencer marketing. FOTO: GETTY