Colombia supera los $3 billones en publicidad digital: así se reparte la inversión

La inversión en publicidad digital en Colombia sigue ganando terreno y consolidándose como el principal canal para las marcas. En 2025, este segmento alcanzó los $3,04 billones, lo que representa un crecimiento de 7,6 % frente a 2024 y una participación del 59% dentro del total de inversión en medios del país.
Así lo reveló el más reciente informe de IAB Colombia, que confirma el cambio estructural en la forma en que las empresas están destinando sus presupuestos publicitarios, priorizando cada vez más los entornos digitales.
“El reporte muestra que la publicidad digital sigue consolidándose como un componente estratégico en las decisiones de inversión de las marcas. Hoy no solo buscan visibilidad, sino generar conexiones más relevantes con sus audiencias a través de datos, contenido y experiencias digitales”, explicó Paola Restrepo Ospina, directora de IAB Colombia.
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