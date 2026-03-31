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Colombia supera los $3 billones en publicidad digital: así se reparte la inversión

El más reciente estudio de IAB Colombia reveló que la inversión digital creció 7,6% en 2025, con liderazgo de redes sociales, video y buscadores.

  • Las redes sociales y el video lideran la inversión en publicidad digital en Colombia. FOTO: CORTESÍA IAB COLOMBIA
    Las redes sociales y el video lideran la inversión en publicidad digital en Colombia. FOTO: CORTESÍA IAB COLOMBIA
  • El crecimiento de la pauta digital se extendió a múltiples formatos, incluyendo influencer marketing. FOTO: GETTY
    El crecimiento de la pauta digital se extendió a múltiples formatos, incluyendo influencer marketing. FOTO: GETTY
El Colombiano
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hace 2 horas
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La inversión en publicidad digital en Colombia sigue ganando terreno y consolidándose como el principal canal para las marcas. En 2025, este segmento alcanzó los $3,04 billones, lo que representa un crecimiento de 7,6 % frente a 2024 y una participación del 59% dentro del total de inversión en medios del país.

Así lo reveló el más reciente informe de IAB Colombia, que confirma el cambio estructural en la forma en que las empresas están destinando sus presupuestos publicitarios, priorizando cada vez más los entornos digitales.

“El reporte muestra que la publicidad digital sigue consolidándose como un componente estratégico en las decisiones de inversión de las marcas. Hoy no solo buscan visibilidad, sino generar conexiones más relevantes con sus audiencias a través de datos, contenido y experiencias digitales”, explicó Paola Restrepo Ospina, directora de IAB Colombia.

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Redes sociales y video lideran la inversión digital

El estudio evidencia que las redes sociales continúan siendo el principal destino de la pauta digital en Colombia. En 2025, concentraron cerca de $911.734 millones, equivalentes al 30 % del mercado.

En segundo lugar se ubicó el video digital, que alcanzó una inversión de $858.169 millones y registró uno de los mayores crecimientos del año, con un aumento de 13,1 %. Este comportamiento refleja el auge de formatos audiovisuales, impulsados por plataformas de streaming y contenido corto.

Otros segmentos también mantuvieron una participación relevante. La publicidad en buscadores (search) llegó a $523.987 millones, mientras que el formato display alcanzó los $459.214 millones, mostrando que la inversión digital en Colombia se distribuye de manera diversificada entre distintos canales.

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Crece el ecosistema: agencias, medios e influencers

El crecimiento de la pauta digital se extendió a múltiples formatos, incluyendo influencer marketing. FOTO: GETTY
El crecimiento de la pauta digital se extendió a múltiples formatos, incluyendo influencer marketing. FOTO: GETTY

El informe también analizó los canales de comercialización dentro del ecosistema digital. Las agencias reportaron ingresos por $1,11 billones en 2025, con un crecimiento de 6,5 %, mientras que la venta directa de publishers, adnetworks y medios digitales alcanzó $197 mil millones, con un notable incremento de 36,7 % frente al año anterior.

A estas cifras se suman $1,73 billones estimados provenientes de otras fuentes del ecosistema que no reportan directamente su inversión dentro del estudio, lo que evidencia la magnitud y complejidad del mercado digital en el país.

Además, el crecimiento no estuvo concentrado en un solo formato. Según el reporte, la pauta digital avanzó de manera transversal en redes sociales, video, buscadores, display y estrategias basadas en contenido, como el branded content y el influencer marketing, que siguen ganando protagonismo en las estrategias de las marcas.

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El hecho de que la publicidad digital represente ya el 59% de la inversión total en medios confirma un cambio estructural en la industria publicitaria colombiana. Las empresas están migrando de manera sostenida hacia canales digitales, atraídas por su capacidad de segmentación, medición en tiempo real y conexión directa con las audiencias.

Este crecimiento también responde a la transformación en los hábitos de consumo de los usuarios, cada vez más centrados en plataformas digitales, redes sociales y contenido audiovisual.

En este contexto, el mercado publicitario en Colombia se encamina a una mayor sofisticación, donde el uso de datos, la personalización de mensajes y la integración de formatos serán claves para mantener el crecimiento en los próximos años.

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