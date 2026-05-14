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Así suena Dai Dai, la canción de Shakira para el Mundial 2026: letra completa

Este jueves salió la canción oficial del Mundial de Norteamérica 2026. Shakira compuso la canción con Ed Sheeran.

  • Shakira además tocará en la final del Mundial en el llamado Show de Medio tiempo al lado de Madonna y BTS. FOTO Cortesía Chris Cornejo.
    Shakira además tocará en la final del Mundial en el llamado Show de Medio tiempo al lado de Madonna y BTS. FOTO Cortesía Chris Cornejo.
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 2 horas
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De la canción solo se conocía una parte del coro:

Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go

Es la misma expresión en varios idiomas; todas significan vamos, sigamos, dale.

La primera expresión, Dai Dai, está en italiano. Ikō también significa "vamos” en japonés. Dale, es en español, Allez en francés y Let´s go es en inglés.

La canción completa es –en su mayoría– en inglés con algunas frases en español, además de este coro en varios idiomas.

Este jueves 14 de mayo se conoció la canción completa de Shakira que fue seleccionada por la FIFA como la canción oficial del Mundial Norteamérica 2026.

De la canción se sabe que Ed Sheeran participó en la composición de la misma. “Gracias Shakira por involucrarme en la escritura de esto. Me encanta, y no puedo esperar al Mundial. Vamos”, escribió en una de sus historias de Instagram.

Entre los compositores también figuran Alexander AC, Ahmed Saghir y Jon Bellion.

Por su parte, la canción la interpreta al lado de Burna Boy, un cantante nigeriano de 34 años, considerado uno de los mayores exponentes del afrobeats y la afrofusión a nivel mundial, fusionando ritmos africanos con dancehall, reggae, hip-hop y pop.

La letra completa de Dai Dai, la canción del Mundial 2026

Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh

You knew from the day you were born
That here in this place you belong
You been this brave all along
What broke you once made you strong
Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go
Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go

Come follow your desire
Where there’s a will, there’s a way
You are the owner of that fire
No one can take it away
Sweat and blood to writе your story
That is how you paved the way
You’re about to rеach the glory
Only one step away

All the highs and lows
All the tears and the pain
You been there through it all, been through it all
Just do it again
Now you got to believe, I believe
‘Cause you know what it takes
To be living my dream
At the top of your game

Feel it, got everything you needed
Now bring it like you mean it
Just like you mean it
Dale, no olvide’ lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabe’

Energy is contagious, you know
And it never fails no, no
No one’s getting tired, I know
‘Cause you got that fire, ayo
Dream a little higher, let’s go, let’s go, let’s go

Ayo
Ayo

We’ve taken all that our hearts can hold
We can’t hold on to the past no more (Mmm)
From the dirt and the tears, we make gold
We are more than flesh and bones

All the highs and lows (Highs and lows)
All the tears and the pain
You been there through it all, been through it all
Just do it again
Now you got to believe (I believe)
‘Cause you know what it takes
To be living my dream
At the top of your game

Feel it, got everything you needed
Now bring it like you mean it
Just like you mean it
Dale, no olvide’ lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabe’

Pelé, Maradona, Maldini, Romario
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
US, England, Germany, France
South Africa, España, México, Japan
Korea, Netherlands

Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh

Knew from the day you were born
Here in this place, you belong
You’ve been this brave all along
What broke you once made you strong
Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go
Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go
Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go
Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go

Continúe leyendo: ¡Oficial! Con Jhon Durán, Rengifo y varias sorpresas: estos son los 55 preconvocados por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál es la canción oficial del Mundial 2026?
“Dai Dai” hace parte de un coro multilingüe que mezcla expresiones como “dale”, “allez”, “ikō” y “let’s go”, todas relacionadas con avanzar, animar o seguir adelante.
¿Quién escribió la canción del Mundial 2026 de Shakira?
La canción fue compuesta por Shakira junto a Ed Sheeran, Alexander AC, Ahmed Saghir y Jon Bellion.

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