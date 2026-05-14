Así suena Dai Dai, la canción de Shakira para el Mundial 2026: letra completa

De la canción solo se conocía una parte del coro:

Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go

Es la misma expresión en varios idiomas; todas significan vamos, sigamos, dale.

La primera expresión, Dai Dai, está en italiano. Ikō también significa "vamos” en japonés. Dale, es en español, Allez en francés y Let´s go es en inglés.

La canción completa es –en su mayoría– en inglés con algunas frases en español, además de este coro en varios idiomas.

Este jueves 14 de mayo se conoció la canción completa de Shakira que fue seleccionada por la FIFA como la canción oficial del Mundial Norteamérica 2026.