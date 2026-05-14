En San Juan de Urabá llevan 100 días esperando el puente y ahora esperarían 74 más, ¿por qué?

Luego de más de 100 días de afectaciones por la emergencia sobre el río San Juan, que tiene pasando las verdes y las maduras a gran parte de los 31.000 habitantes de este municipio, las autoridades viales confirmaron que el próximo 19 de mayo comenzarán por fin las obras para instalar un puente modular que permita recuperar el paso vehicular.
El anuncio se realizó durante una reunión entre representantes del Invías, ingenieros encargados del proyecto y miembros de la comunidad, quienes, luego del paro realizado en las cabeceras del puente, exigieron respuestas claras frente a los retrasos y las dificultades que ha generado la interrupción de la vía.
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