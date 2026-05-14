En San Juan de Urabá llevan 100 días esperando el puente y ahora esperarían 74 más, ¿por qué?

Luego de más de 100 días de afectaciones por la emergencia sobre el río San Juan, que tiene pasando las verdes y las maduras a gran parte de los 31.000 habitantes de este municipio, las autoridades viales confirmaron que el próximo 19 de mayo comenzarán por fin las obras para instalar un puente modular que permita recuperar el paso vehicular. El anuncio se realizó durante una reunión entre representantes del Invías, ingenieros encargados del proyecto y miembros de la comunidad, quienes, luego del paro realizado en las cabeceras del puente, exigieron respuestas claras frente a los retrasos y las dificultades que ha generado la interrupción de la vía.

Según el cronograma presentado por el Invías –entidad del orden nacional–, actualmente avanza la compra de 1.200 geocontenedores que serán utilizados para proteger lo que queda de la estructura del puente. Posteriormente, entre el 19 y el 25 de mayo llegará la maquinaria pesada necesaria para adecuar los accesos al río y trasladar el puente modular desde Necoclí. A partir del 25 de mayo, iniciará la construcción de una especie de barrera de protección alrededor de las bases del puente. Esta labor se hará de manera manual y tomará cerca de 40 días.





De acuerdo con los ingenieros responsables, en los primeros días de julio se realizará el vaciado de concreto para uno de los apoyos principales del puente y, hacia el 10 de julio, comenzará el montaje de la estructura metálica. La instalación tardaría aproximadamente 20 días.



La meta de las autoridades es habilitar completamente el puente el próximo 31 de julio. Después del montaje, también será necesario construir las rampas de acceso para compensar el desnivel que dejará la estructura provisional.

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Medios regionales comentaron que, durante la socialización, la comunidad expresó sus dudas y frustraciones. Comerciantes sanjuaneros expresaron su temor de que no se cumplan los plazos, teniendo en cuenta lo imprevisible del comportamiento del río, y señalaron el alto costo económico que ha representado para los ciudadanos la falta de comunicación terrestre, estimada en hasta $700.000 pesos semanales para algunos comerciantes.

Ante el cuestionamiento de un ingeniero de la comunidad sobre por qué no realizar un relleno en lugar de un puente militar, Invías fue enfático: el relleno no es técnicamente viable debido a la magnitud del río. La solución real será un puente nuevo, para el cual ya se están gestionando recursos destinados a estudios y diseños definitivos.

Similar argumento, la fuerza del río, usó el Invías para resolver la sugerencia de trabajar en horario nocturno a raíz de los riesgos que esto implica.