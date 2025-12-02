x

Colombia normaliza al 100% su operación aérea tras fallas de software

El país restableció completamente su operación aérea tras superar el evento técnico que afectó a varias aerolíneas. Las autoridades confirmaron la recuperación total de la flota y la reubicación de la mayoría de los pasajeros.

  • Según las autoridades, todas las aeronaves afectadas ya están plenamente operativas. Foto: Manuel Saldarriaga
    Según las autoridades, todas las aeronaves afectadas ya están plenamente operativas. Foto: Manuel Saldarriaga
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

02 de diciembre de 2025
bookmark

El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil anunciaron la normalización total de la operación aérea en Colombia tras el incidente ocasionado por una actualización de software en parte de la flota de Airbus A320, que había dejado temporalmente en tierra a varios aviones comerciales.

Según las autoridades, todas las aeronaves afectadas ya están plenamente operativas, lo que permite al sector retomar su funcionamiento habitual en pleno inicio de la temporada de fin de año.

En contexto: Avianca deja en tierra más del 70% de sus aviones A320 por alerta urgente de Airbus: esta es la razón

La recuperación incluyó 124 aviones de Avianca, 5 de LATAM y 1 de JetSMART, que hoy se encuentran disponibles para atender la alta demanda de vuelos nacionales.

Con este restablecimiento, el sistema aéreo vuelve a su capacidad total y garantiza la continuidad de los itinerarios programados.

Articulación institucional permitió la normalización total

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, destacó que el restablecimiento completo de la flota fue resultado de un trabajo coordinado entre entidades públicas y aerolíneas.

Entérese: Crisis de aviones en Colombia dispara viajes por carretera; así puede comprar pasajes baratos en buses

“Hoy enviamos un mensaje de absoluta tranquilidad a los viajeros: Colombia recuperó el 100% de su flota y la operación aérea vuelve a la normalidad total. Nuestro compromiso con la seguridad y la eficiencia es innegociable”, afirmó.

La funcionaria resaltó la labor conjunta de los equipos técnicos, que permitió resolver rápidamente las afectaciones y restablecer la operación sin comprometer los estándares de seguridad aérea.

Reacomodación de pasajeros avanza y cancelaciones son mínimas

El proceso para reubicar a los viajeros afectados también mostró avances significativos. Más del 95% de los pasajeros ya fue reacomodado en nuevos vuelos, mientras que el porcentaje restante será atendido en el transcurso del día.

Según la Aerocivil, el impacto en cancelaciones ha sido mínimo y no se prevén mayores afectaciones para los próximos días.

El Gobierno indicó que, a partir de este miércoles 3 de diciembre, la operación aérea solo estará sujeta a las eventualidades tradicionales del sector, como condiciones climáticas adversas o congestión en terminales aéreas, dejando atrás por completo el episodio técnico reciente.

Vea aquí: ¿Cómo están operando Avianca, Latam y Jetsmart en Colombia tras la suspensión de vuelos?

Las autoridades y las compañías aéreas reiteraron su compromiso con brindar información oportuna, transparente y consistente a los usuarios a través de sus canales oficiales.

En medio del incremento habitual de viajeros por la temporada navideña, el sector aseguró que continuará trabajando para ofrecer una operación segura, eficiente y confiable en todo el territorio nacional.

