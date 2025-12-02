Colombia normaliza al 100% su operación aérea tras fallas de software

El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil anunciaron la normalización total de la operación aérea en Colombia tras el incidente ocasionado por una actualización de software en parte de la flota de Airbus A320, que había dejado temporalmente en tierra a varios aviones comerciales. Según las autoridades, todas las aeronaves afectadas ya están plenamente operativas, lo que permite al sector retomar su funcionamiento habitual en pleno inicio de la temporada de fin de año. En contexto: Avianca deja en tierra más del 70% de sus aviones A320 por alerta urgente de Airbus: esta es la razón La recuperación incluyó 124 aviones de Avianca, 5 de LATAM y 1 de JetSMART, que hoy se encuentran disponibles para atender la alta demanda de vuelos nacionales. Con este restablecimiento, el sistema aéreo vuelve a su capacidad total y garantiza la continuidad de los itinerarios programados.

Articulación institucional permitió la normalización total

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, destacó que el restablecimiento completo de la flota fue resultado de un trabajo coordinado entre entidades públicas y aerolíneas. Entérese: Crisis de aviones en Colombia dispara viajes por carretera; así puede comprar pasajes baratos en buses “Hoy enviamos un mensaje de absoluta tranquilidad a los viajeros: Colombia recuperó el 100% de su flota y la operación aérea vuelve a la normalidad total. Nuestro compromiso con la seguridad y la eficiencia es innegociable”, afirmó. La funcionaria resaltó la labor conjunta de los equipos técnicos, que permitió resolver rápidamente las afectaciones y restablecer la operación sin comprometer los estándares de seguridad aérea.

Reacomodación de pasajeros avanza y cancelaciones son mínimas