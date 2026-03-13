Mueren seis militares de EE. UU. tras estrellarse avión cisterna en Irak

Seis militares de Estados Unidos murieron después de que un avión cisterna de la Fuerza Aérea estadounidense se estrellara en el oeste de Irak mientras participaba en operaciones militares vinculadas a la ofensiva contra Irán, confirmó el Mando Central estadounidense (Centcom). Conozca: Más de 15.000 objetivos atacados por EE. UU. e Israel en la guerra con Irán De acuerdo con información divulgada por el comando militar y recogida por BBC News, la aeronave siniestrada era un Boeing KC-135 Stratotanker, un avión de reabastecimiento en vuelo que cumple un papel clave en las operaciones militares al permitir que cazas y bombarderos amplíen su autonomía sin necesidad de aterrizar. Inicialmente, las autoridades estadounidenses informaron que habían localizado los cuerpos de cuatro de los tripulantes. No obstante, posteriormente confirmaron que las seis personas que iban a bordo del avión fallecieron en el accidente.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 hora del este de Estados Unidos (19:00 GMT) del jueves. Según Centcom, la aeronave formaba parte de una misión militar en curso cuando se produjo el siniestro. Otro avión que participaba en la misma operación logró aterrizar sin inconvenientes. El mando militar aseguró que, hasta el momento, no hay indicios de que el accidente haya sido causado por “fuego enemigo ni fuego amigo”. Aun así, las circunstancias exactas de la caída siguen bajo investigación. Lea también: Irán ataca el Centro Financiero Internacional de Dubái en escalada de la guerra en Medio Oriente Las identidades de los militares fallecidos no fueron reveladas inmediatamente, ya que el ejército estadounidense indicó que primero debía notificar a sus familiares antes de hacer pública esa información. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, señaló en una rueda de prensa que el avión se estrelló mientras la tripulación realizaba “una misión de combate”.

Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, calificó a los miembros de la tripulación como “héroes estadounidenses” y afirmó que su sacrificio refuerza el compromiso del país con la operación militar en curso. Aunque el avión volaba sobre espacio aéreo considerado aliado, la zona del accidente se encuentra en una región de Irak donde operan milicias respaldadas por Irán. En contraste con la versión estadounidense, medios estatales iraníes aseguraron que un grupo aliado habría atacado la aeronave con un misil, una afirmación que no ha sido confirmada por Washington. Entérese: Israel ataca complejo en Teherán vinculado al desarrollo de armas nucleares iraníes El accidente eleva a 13 el número de militares estadounidenses muertos desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó hace aproximadamente dos semanas. Durante el conflicto, las fuerzas estadounidenses también han perdido al menos cuatro aeronaves. A comienzos de este mes, tres cazas F-15 fueron derribados en lo que las autoridades describieron como un aparente incidente de fuego amigo sobre Kuwait, aunque los seis tripulantes lograron eyectarse sin sufrir heridas.