¿Va a presentar las Pruebas Saber-Icfes este fin de semana? Esto debe tener en cuenta

Más de 110 mil personas fueron inscritas para presentar las pruebas Saber 11 o Icfes este domingo 15 de marzo. Se trata de aquellos inscritos para Calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico. Las pruebas se llevarán a cabo en un solo día, divididas en dos sesiones —mañana y tarde—, bajo la modalidad de lápiz y papel en los diferentes sitios de aplicación. Para esta jornada, se habilitaron 265 sitios de aplicación distribuidos en 96 municipios. En total, están citados más de 83.400 estudiantes para la prueba Saber 11 calendario B, alrededor de 25.150 alumnos de 9° y 10° grado para el Pre Saber y cerca de 3.200 personas mayores de 18 años que aspiran a obtener su título de bachiller mediante la validación del bachillerato académico. Lea también: Icetex amplió los plazos para solicitar créditos en el primer semestre de 2026: estas son las nuevas fechas

¿Qué necesita llevar para presentar las pruebas Saber Icfes?

Para presentar las pruebas debe tener en cuenta diferentes cosas. Primero, Lápiz #2, sacapuntas y borrador. Segundo, documento de identificación válido: cédula de ciudadanía (física o digital), tarjeta de identidad, certificado de documento en trámite (físico o digital), pasaporte vigente (para nacionales o extranjeros), cédula de extranjería o permiso de Protección Temporal (junto con el DNI del país) o licencia de conducción nacional. Si no lleva una identificación válida no podrá realizar el examen, y no le recibirán hojas impresas. Se aclara que los documentos digitales autorizados por la Registraduría deben ser presentados desde el aplicativo oficial. Se reitera que no se aceptan fotos e impresiones. Debe estar en el lugar de citación a tiempo, consultar la citación con anterioridad en www.icfes.gov.co y revisarla permanentemente. Al finalizar cada una de las sesiones de la jornada, los estudiantes deben salir del sitio para regresar a la aplicación en horas de la tarde.

¿A qué horas comienzan las pruebas Saber?

Las pruebas serán desde las siete de la mañana, pero debe llegar al sitio de presentación de la prueba máximo 15 minutos antes de su aplicación, es decir, a las 6:45 de la mañana.

¿Cómo se desarrollan las pruebas Saber o Icfes?

En la primera sesión, que finaliza hacia el mediodía, los estudiantes responderán 131 preguntas de Matemáticas, Lectura Crítica, Competencias Sociales y Ciudadanas y Ciencias Naturales. En la tarde, donde se reiniciará a la 1:30 p.m., las áreas son las mismas, a excepción de lectura crítica, que será reemplazada por preguntas de inglés. En esta sesión son 147 preguntas, por lo que se recomienda ir bien preparado. Está prohibido usar el celular o cualquier otro aparato electrónico durante las pruebas. Si lo hace, su examen puede ser anulado. Si los lleva, deberá dejarlos en una bolsa de seguridad a la que solo tendrá acceso al finalizar el examen. Por último, se debe estar atento a las diferentes indicaciones que entregan los jefes de cada salón.

Otros datos clave de las pruebas Saber del domingo

El Icfes implementó medidas para que más de 1.600 personas con discapacidad puedan presentar la prueba en condiciones adecuadas y con el acompañamiento necesario. Además, entre los citados hay más de 1.960 personas extranjeras, incluyendo a 782 venezolanos, con el objetivo, según el Ministerio de Educación, de que esta población acceda al sistema educativo y a oportunidades laborales en igualdad de condiciones. Lea también: Exhabitante de calle logró el mejor puntaje del Icfes en Bogotá ”Desde el Icfes seguimos promoviendo valores que aportan al desarrollo integral de los estudiantes y generan conciencia sobre la sostenibilidad. Nuestras pruebas de Estado siguen siendo clave para medir la calidad de la educación y orientar el futuro de miles de jóvenes. Nos seguimos transformando para ser más eficientes, pero la esencia permanece: que cada estudiante entienda la relevancia de estas pruebas para su proyecto de vida y para construir un mejor mañana” afirmó Elizabeth Blandón, directora general del Icfes.