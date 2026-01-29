“La tasa de usura hoy está empujando al 66% de los colombianos a la informalidad crediticia”: presidente de Colombia Fintech

Colombia está en un punto de inflexión en materia de regulación fintech (servicios financieros digitales). En un año electoral y con un ecosistema financiero presionado por la informalidad, el bajo acceso al crédito y el avance desigual de la innovación, el debate ya no es si regular, sino cómo hacerlo.
Desde Colombia Fintech, el diagnóstico es un país que necesita avanzar con rapidez en una trilogía de políticas públicas: innovación financiera, inclusión y competencia, para evitar que la regulación siga siendo una barrera y se convierta, por fin, en un habilitador del desarrollo económico.
Ese es el espíritu del llamado “tsunami regulatorio”, una hoja de ruta que el gremio presentó este jueves 29 de enero y que condensa más de 100 propuestas en 22 frentes estratégicos, una agenda concreta para transformar el sistema financiero colombiano entre 2026 y 2030.
En esta entrevista con EL COLOMBIANO, Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, explica por qué el país sigue a mitad de camino entre el modelo brasileño, y qué decisiones urgentes deben tomarse para no desaprovechar una nueva ventana histórica de cambio.
