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EN VIVO | Entrega de resultados, Elecciones Presidenciales | Elecciones 2026

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A las 4:00 de la tarde se cerraron las urnas en Colombia y en EL COLOMBIANO analizamos en vivo los resultados, entregando de primera mano todos los resultados....

Redacción El Colombiano

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