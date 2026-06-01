Una obra de arte: Así presentó Ecuador a sus convocados para el Mundial de Norteamérica

Apelando al patriotismo y reconociendo a los miles de ecuatorianos que han tenido que dejar su país para buscar un mejor futuro, la Federación Ecuatoriana de Fútbol publicó el video con los 26 convocados para el Mundial de Norteamérica, una pieza que está catalogada por algunos como una obra de arte.

El técnico argentino Sebastián Beccacece entregó la lista de los 26 elegidos que fueron representados en el video por ecuatorianos que están por el mundo, haciendo oficios con los cuales puedan sostener a sus familias y hacer patria lejos de casa.

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