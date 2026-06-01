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Una obra de arte: Así presentó Ecuador a sus convocados para el Mundial de Norteamérica

Los elegidos por el técnico Sebastián Beccacece fueron representados por ecuatorianos que están por el mundo haciendo patria fuera de casa.

  • La Federación Ecuatoriana de Fútbol realizó el video de los 26 convocados mostrando por el mundo a los ecuatorianos que se ganan la vida fuera del país, así le rindieron un homenaje a los que están lejos de casa. FOTO PANTALLAZO
    La Federación Ecuatoriana de Fútbol realizó el video de los 26 convocados mostrando por el mundo a los ecuatorianos que se ganan la vida fuera del país, así le rindieron un homenaje a los que están lejos de casa. FOTO PANTALLAZO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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Apelando al patriotismo y reconociendo a los miles de ecuatorianos que han tenido que dejar su país para buscar un mejor futuro, la Federación Ecuatoriana de Fútbol publicó el video con los 26 convocados para el Mundial de Norteamérica, una pieza que está catalogada por algunos como una obra de arte.

El técnico argentino Sebastián Beccacece entregó la lista de los 26 elegidos que fueron representados en el video por ecuatorianos que están por el mundo, haciendo oficios con los cuales puedan sostener a sus familias y hacer patria lejos de casa.

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Ecuatorianos que están por el mundo trabajando en oficios como barberos, vigilantes, cocineros, conductores y otro sinnúmero de ocupaciones fueron los elegidos para protagonizar el video y cada uno llevaba en su espalda los apellidos de los jugadores elegidos por el técnico argentino Sebastián Beccacece.

Ecuador hace parte del Grupo E junto a Costa de Marfil, Curazao y Alemania. Los ecuatorianos jugarán en las sedes de Filadelfia, Kansas City y Nueva Jersey, los días 14, 20 y 25 de junio.

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Estos son los convocados por Ecuador para el Mundial 2026

Arqueros: Hernán Galíndez, Gonzalo Valle y Moisés Ramírez.

Defensas: Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán, Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Félix Torres, Jackson Porozo y Yaimar Medina.

Volantes: Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, Kendry Páez, Pedro Vite, Jordy Alcívar, Denil Castillo, John Yeboah, Nilson Angeulo, Alan Minda.

Delanteros: Enner Valencia, Kevin Rodríguez, Jordy Caicedo, Anthony Valencia y Jeremy Arévalo.

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