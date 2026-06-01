Atención conductores: comienzan a operar las nuevas fotomultas de la avenida Regional en Envigado

La Alcaldía de Envigado confirmó que a partir de este 1 de junio empezaron a operar las nuevas cámaras de fotodetección instaladas en la avenida Regional en jurisdicción de este municipio.
Estas fueron ubicadas en los siguientes puntos: en la Carrera 50 con 46A Sur, sector estación de servicio Éxito, y en la Carrera 50 con 37A Sur, sector subestación eléctrica de Envigado.
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Autoridades viales señalaron que del 1 de junio al 30 de junio se llevará a cabo la fase pedagógica, es decir, que durante este mes los conductores que cometan alguna infracción serán notificados a través de mensaje de texto o correo electrónico, y les llegará un documento identificado como “Comparendo Pedagógico”, pero no recibirán ninguna sanción económica. A partir del 1 de julio iniciará la fase sancionatoria.