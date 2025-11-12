Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol, dice que “Colombia necesita más capacidad de generación de energía en todas las fuentes posibles”

En Colombia, la demanda de energía está creciendo más rápido que la capacidad firme, es decir, la generación con la que el país puede contar de forma estable. Según datos de la UPME y XM, Colombia debería agregar entre 3.000 y 4.000 megavatios (MW) anuales, pero hoy apenas alcanza el 30% de esa meta. Así lo advirtió Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol y actual CEO de Geopark, quien fue contundente ante empresarios, analistas y demás asistentes reunidos en el Gran Foro de Perspectivas Económicas de EL COLOMBIANO y Valora Analitik.
“Necesitamos más capacidad de generación de energía y de todas las fuentes posibles. Hoy la demanda es más alta que la energía firme, y eso nos pone en una situación de riesgo”, dijo Bayón.
