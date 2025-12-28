Las quejas que vienen en el Pacto, viajes de Petro y más secretos en De Buena Fuente

Desde la UTL de la representante María del Mar Pizarro le pidie-ron al Consejo Nacional Electoral (CNE) que tumbe la lista a la Cámara del Pacto Histórico para 2026. La controversia es porque, dice el equipo de Pizarro, se incumplió el acuerdo que establecía que la ubicación de los candidatos en la lista cerrada era por orden de la votación obtenida en la consulta de octu-bre. Pero se organizó con hombre y mujer intercalados, lo que afecta a unos y beneficia a otros. En el grupo de los primeros, conoció EL COLOMBIANO, están preparando otros recursos ante el CNE para la lista a la Cámara por Bogotá y para Senado.
Le puede interesar: Movidas para 2026, por la salud no escampa y otros secretos en De Buena Fuente.
Viajes, decretos y costos
Al filo de que concluya 2025, la oposición una vez más le sacó cuentas al presidente Gustavo Petro. Esta vez, la senadora María Fernanda Cabal volvió a cuestionar las giras internacionales del jefe de Estado y, días después de firmar el decreto de emergencia económica, reveló que durante su mandato –hasta el pasado 6 de noviembre–, el jefe de Estado ha realizado 58 viajes internacionales, lo que equivale a un promedio de 1,45 viajes por mes. Sumando los gastos de alojamiento, transporte, alimentación y combustible, el valor total de los 58 viajes internacionales de Petro supera los $22.128 millones.