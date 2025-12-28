Las quejas que vienen en el Pacto, viajes de Petro y más secretos en De Buena Fuente

Desde la UTL de la representante María del Mar Pizarro le pidie-ron al Consejo Nacional Electoral (CNE) que tumbe la lista a la Cámara del Pacto Histórico para 2026. La controversia es porque, dice el equipo de Pizarro, se incumplió el acuerdo que establecía que la ubicación de los candidatos en la lista cerrada era por orden de la votación obtenida en la consulta de octu-bre. Pero se organizó con hombre y mujer intercalados, lo que afecta a unos y beneficia a otros. En el grupo de los primeros, conoció EL COLOMBIANO, están preparando otros recursos ante el CNE para la lista a la Cámara por Bogotá y para Senado. Le puede interesar: Movidas para 2026, por la salud no escampa y otros secretos en De Buena Fuente. Viajes, decretos y costos Al filo de que concluya 2025, la oposición una vez más le sacó cuentas al presidente Gustavo Petro. Esta vez, la senadora María Fernanda Cabal volvió a cuestionar las giras internacionales del jefe de Estado y, días después de firmar el decreto de emergencia económica, reveló que durante su mandato –hasta el pasado 6 de noviembre–, el jefe de Estado ha realizado 58 viajes internacionales, lo que equivale a un promedio de 1,45 viajes por mes. Sumando los gastos de alojamiento, transporte, alimentación y combustible, el valor total de los 58 viajes internacionales de Petro supera los $22.128 millones.

Pinzón entraría a consulta de centroderecha Todos los caminos conducen a que el exministro Juan Carlos Pinzón aterrizará en la “gran consulta” de la centroderecha en marzo, a la que se sumó recientemente Paloma Valencia. El también exembajador se ha reunido con varios de los miembros de esa coalición y, según fuentes, el anuncio se haría en enero. Pinzón estaría dispuesto a unirse, pero quiere hacerlo de manera estratégica, es decir, dar el “golpe mediático” cuando hayan pasado las festividades de final de año, y también apostarle a ganar. En la campaña tienen claro que Vicky Dávila, Juan Manuel Galán y Paloma Valencia son los candidatos a vencer si deciden entrar en la consulta. Trujillo tiene fecha para dejar el senado El senador Carlos Andrés Trujillo ya dio la fecha en la que renunciará al Senado para evitar cualquier conflicto con su aspiración para ser alcalde de Itagüí por segunda vez. “Renunciaré a mi curul en junio de 2026, un mes antes de terminar el Senado para no inhabilitarme”, dijo.