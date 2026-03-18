Colanta creció 13,2% en 2025 y consolidó su liderazgo en el sector lácteo colombiano

En medio de un entorno marcado por retos climáticos, cambios económicos y alta demanda de alimentos, Colanta logró cerrar 2025 con resultados positivos tanto en lo financiero como en su impacto social. La cooperativa reportó ingresos por $4,68 billones, lo que representa un crecimiento del 13,2%, muy por encima del 4,3% registrado por el sector de alimentos y bebidas.
Este desempeño le permitió mantener su papel como motor del desarrollo rural, al transformar y comercializar la totalidad de la leche producida por sus asociados, garantizando estabilidad a miles de familias campesinas.