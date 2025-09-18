Coco Tecnologías, la startup paisa que salva a mujeres del cáncer de cuello uterino: aquí su historia

Una startup paisa está revolucionando la atención y prevención de cáncer de cuello uterino en Costa Rica. Eso un asistente virtual conectado a una agenda inteligente que permite captar pacientes, educarlas y programar citas de citología y vacunación en minutos, un proceso que antes requería meses y la participación de numerosos trabajadores de la salud.
Se trata de la healthtech (startup de soluciones en salud) Coco Tecnologías, que ya atiende a más de 11,5 millones de pacientes anuales en ese país.
El fundador de la plataforma es el antioqueño Robert Parada, de 33 años, quien impulsado por su deseo de utilizar tecnología e inteligencia artificial para transformar la atención médica, se ideó una de las startups más prometedoras de América Latina en el campo de la salud.
Parada fue Embajador de Salud Digital de Colombia y ha liderado iniciativas que impactan a más de un millón de pacientes al mes en 400 centros médicos de cuatro países en el mundo.
Egresado de la Universidad Eafit, hoy cuenta que emprendió un trabajo innovador que ha sido reconocido por Naciones Unidas. Su mayor éxito es haber ayudado a salvar más de 20.000 vidas y mejorado el acceso a la salud en comunidades desatendidas.