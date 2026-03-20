¿La “jugadita” fallida? Ni decreto que flexibilizó requisitos salvó el nombramiento de Cielo Rusinque

El Consejo de Estado declaró la nulidad del nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, al concluir que no reunía los requisitos vigentes al momento de su designación. La decisión se produce pese a que, 15 días antes, el Gobierno Nacional expidió un decreto que modificó varios de los criterios que, más tarde, el alto tribunal determinó como incumplidos por la funcionaria.

Según la sentencia del 19 de marzo de 2026, la Sección Quinta determinó que la exfuncionaria no acreditó la formación académica requerida ni la experiencia profesional mínima establecida en la normativa vigente cuando fue nombrada.

En materia académica, el alto tribunal encontró que el título en Derecho Constitucional presentado no pudo ser validado como equivalente en Colombia. Además, aunque su maestría en Estudios Políticos fue considerada válida, concluyó que no tenía relación directa con las funciones técnicas del cargo.

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En cuanto a la experiencia, la Sala estableció que Rusinque no alcanzó el mínimo de 10 años exigidos. Tras revisar su trayectoria, solo se le reconocieron 8 años, 6 meses y 25 días, al excluir cargos que no estaban directamente relacionados o carecían de suficiente soporte en las certificaciones.

Con base en estos dos incumplimientos, el tribunal anuló el Decreto 0098 de 2024 que oficializó su nombramiento.