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El boom de los carros chinos: dos de 10 que se compran en Colombia provienen del país asiático

Además, lidera las exportaciones en el mundo con más de 8,3 millones de vehículos en 2025.

  • El avance de los vehículos chinos en Colombia se apalanca en innovación y precios competitivos. FOTO: CORTESÍA
    El avance de los vehículos chinos en Colombia se apalanca en innovación y precios competitivos. FOTO: CORTESÍA
Diario La República
hace 1 hora
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En distintos rincones del mundo comienza a repetirse una escena: un vehículo chino aparece entre los más vendidos del mes, otro lidera el mercado de eléctricos y una nueva marca anuncia su entrada a otro país. En el otro lado de la moneda, los fabricantes tradicionales reportan pérdidas.

Es esta la nueva realidad del mercado automotor global, una donde China llegó para transformar los números en las ventas globales, incluida Latinoamérica.

Lo confirma también María Cristina Castro, gerente general de Autovardí, quien dice que “Latinoamérica ya es un mercado estratégico por su nivel de crecimiento y transición tecnológica. Actualmente, cerca de 15 de cada 100 vehículos vendidos en Colombia ya provienen de las fábricas chinas”.

Lo afirmado por Castro quiere decir que, aproximadamente, de 10 carros que se venden en Colombia, dos provienen de China, lo que marca la importancia del gigante asiático.

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Los números de China en el mercado de los vehículos

Las cifras del mercado chino lo dicen. Hoy es el mayor exportador de vehículos del mundo, con más de 8,3 millones de unidades enviadas al exterior en 2025. Además, concentra 35,6% de las ventas globales, según la Asociación China de Automóviles de Pasajeros. En 2019, el país exportaba apenas unos 700.000 vehículos.

Lo están logrando con más de 100 marcas compitiendo dentro y fuera de China, que están concentradas en aproximadamente 19 grupos, según Felipe Munoz, analista internacional de Car Industry Analysis.

“Su competitividad en precio, tecnología eléctrica y expansión comercial está consolidando una presencia creciente en el mercado, lo que sugiere una transformación permanente más que una tendencia temporal”, dijo Estuardo Pérez Lorenzana, gerente de mercadeo de Magma Automotive, representante de la marca china Dongfeng para Colombia.

En cuanto a la región, Pérez explica que el auge de las marcas chinas en Latinoamérica es el inicio de un cambio estructural en la industria automotriz. “Aunque Colombia tiene potencial, en la región ya hay mercados más desarrollados en penetración de producto chino como México, Chile, Argentina, Perú y Ecuador”, agregó.

El avance de China en el mercado automotor global

InfogrÃ¡fico
El <i>boom</i> de los carros chinos: dos de 10 que se compran en Colombia provienen del país asiático

¿Cómo lo están logrando? Felipe Munoz indicó que se debe a dos factores principalmente: por un lado, el ya mencionado, a su innovación y tecnología; y dos, por su agresiva competencia con los vehículos eléctricos.

“Con los eléctricos están creciendo por fuera de China, también con híbridos enchufables y ahora los de rango extendido, ya que resultan mucho más competitivos que cualquier otro eléctrico con excepción de Tesla”, dijo Munoz.

En ese contexto, uno de los principales jugadores en el mercado eléctrico es BYD. Su gerente en Colombia, Juan Luis Mesa, explica que el liderazgo chino en este nicho responde a un ecosistema completo: industria, infraestructura, políticas públicas y adopción masiva”.

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Claves del éxito: tecnología, precio y estrategia global

En relación con la tecnología e innovación, los expertos consultados señalan que se trata de una estrategia enfocada a la eficiencia y autonomía.

“Las marcas chinas han logrado integrar desarrollo tecnológico, eficiencia en costos y velocidad de lanzamiento de producto, lo que les permite responder con mayor rapidez a las dinámicas del mercado global”, dijo María Cristina Castro.

Todo esto viene acompañado de una agresiva inversión en investigación y desarrollo, especialmente en electrificación, conectividad e inteligencia artificial.

De acuerdo con Juan Carlos López, gerente general de Deepal y Changan Colombia, esto ha permitido “acortar brechas frente a fabricantes tradicionales y liderar en vehículos eléctricos e híbridos”.

A nivel global, el modelo se apoya en centros de investigación en ubicaciones estratégicas como Turín, Italia, y en esquemas de integración vertical. Es el caso de BYD, que desarrolla tecnologías clave como baterías, lo que, según Mesa, le permite ser competitivo y responder con agilidad a la demanda.

Pero hay otro secreto detrás, que sería la razón principal por la cual mercados estratégicos, como lo es el europeo, están siendo uno de los más apetecidos por los chinos.

Lo explica Josep Lluis Merlos, experto en el mercado automotor europeo: “Los vehículos chinos se están europeizando” al fichar diseñadores de marcas como Mercedes, Audi o Porsche para conectar con ese consumidor”.

Esta estrategia se refleja en firmas como Geely. “Combinamos la herencia en seguridad y lujo con la innovación de las empresas tecnológicas”, dijo Diego Zarate, gerente general en Colombia.

Precisamente, otra de las múltiples estrategias de las firmas chinas para seguir mordiendo mercado es apostarle a todos los segmentos, desde el low cost hasta el de lujo. Sin embargo, aunque surge la duda sobre una competencia directa con marcas europeas, los analistas Lluis y Munoz consideran que aún es lejana, ya que el comprador premium sigue privilegiando marcas tradicionales con imagen de solidez, tecnología y calidad.

Otro factor clave que está impulsando su agresivo plan de expansión son las ayudas gubernamentales. “Sin duda es una estrategia geopolítica, porque el punto de partida de esto es la protección que el estado chino le dio a sus marcas, los incentivos a la compra, los castigos fiscales a los vehículos de combustión y procedentes de Europa”, dijo Lluis.

Conozca también: Venta de carros de lujo creció 32,4% en el país en lo que va del 2026

En conjunto, estos factores han permitido que las marcas chinas pasen de ser jugadores emergentes a convertirse en actores relevantes en la transformación de la movilidad a nivel global, “especialmente en un momento donde la industria está migrando hacia modelos más sostenibles, eléctricos y conectados”, mencionó el gerente general de Deepal y Changan Colombia.

Mientras todo esto sucede, están surgiendo otras noticias como efecto de este boom. Por un lado, una guerra feroz en precios dentro de China, pérdidas millonarias en las marcas tradicionales y una sobreoferta de submarcas. Lo que es reflejo de que la industria automotriz ya entró en una nueva fase, una en la que China marca el ritmo.

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