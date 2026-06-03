Abelardo le ganaría a Cepeda, según encuesta y expertos en estadística

No pasaron ni 48 horas tras los resultados de primera vuelta y ya se conoce la primera encuesta que arroja lo que podría pasar el 21 de junio entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. La firma AtlasIntel publicó este martes para Semana una nueva medición que pone al abogado cordobés liderando con 50,3 % la intención de voto frente al senador del Pacto Histórico que obtiene 42,6 %, es decir que “El Tigre” le saca 7.7 puntos porcentuales. El voto en blanco llega a 3,7 %, el voto nulo o “no votaré” está en 0,5 % y “no sé” o no responde (2,9 %). AtlasIntel fue la encuestadora que más se acercó a los resultados del domingo pasado, aunque ninguna realmente pronosticó el ascenso de Abelardo al primer lugar con una diferencia de casi 700.000 votos, como terminó ocurriendo. Las encuestas son fotografías del momento, pero también reflejan una tendencia.

La encuesta de este martes también arroja otros datos interesantes. Por ejemplo, proyecta un aproximado del porcentaje de votos de Paloma Valencia –1.639.685 (6,92 %) y Sergio Fajardo –1.009.073 (4,26 %) en primera que se irían para cada candidato en esta segunda vuelta. Ese “traslado” de votos sugiere que de los votos de Paloma, 76,4 % se irían con Abelardo, 12,9 % en blanco y apenas 4,4 % con Cepeda. En el caso de los votantes de Fajardo, un 43,6 % votaría en blanco; 24,2 % por Cepeda y 18,9 % por Abelardo. Una de las estrategias, precisamente, sería intentar persuadir a ese voto en blanco para que se decante por alguno de los dos. Le puede interesar: “Es un honor brindarle mi respaldo total”: Donald Trump felicitó a Abelardo de la Espriella tras imponerse en la primera vuelta. Lo cierto es que los resultados de AtlasIntel coinciden con la mayoría de pronósticos serios. En casi todos los escenarios proyectados por expertos, medios especializados, firmas, centros de estudio y hasta bancos, De la Espriella se impone contra Cepeda y se convertiría en el sucesor de Gustavo Petro el próximo 7 de agosto, quien según la encuesta de Semana alcanza una desaprobación de 52.2 %.

Si el voto de centro se va con Cepeda, aún así no le alcanza

Diferentes análisis han surgido en los días previos a la segunda vuelta. La Silla Vacía, mediante una proyección estadística, concluyó que incluso si el 100 % de los votos de centro —representados por las candidaturas de Sergio Fajardo y Claudia López— se trasladaran a Cepeda y solo el 50 % de los votantes de Paloma Valencia respaldaran a Abelardo de la Espriella, el candidato del Pacto Histórico no lograría superar la votación que obtendría el abogado penalista. Esto, congelando el censo electoral de la primera vuelta —es decir, sin contar nuevos votos—. Siguiendo esta lógica, las simulaciones matemáticas del medio sugieren que, en este escenario, Abelardo de la Espriella ganaría con un muy reñido 49 % de la votación sobre un 47 % que obtendría el candidato del continuismo.

Este estrecho margen a favor de “El Tigre” terminaría traduciéndose en una amplia ventaja electoral. Sin embargo, esa pequeña diferencia evidencia que la contienda se encuentra en un escenario de empate técnico, en el que cualquier variación en la intención de voto o error de campaña en estas semanas decisivas podría alterar el resultado. En términos reales, la brecha que separa a ambos aspirantes se traduce en unos 465.000 votos aproximadamente.

Ante este panorama, el margen de maniobra para el oficialismo es sumamente exigente: lo mínimo que Cepeda debería sumar son 500.000 votos nuevos fuera de campañas derrotadas para empezar a ganarle a Abelardo. En diálogo con EL COLOMBIANO, el analista político, Yann Bassett, dice que la tarea de Cepeda pasa por conquistar a quienes no votaron en la primera vuelta que por atraer a los electores de centro. “Quiere convencer a los electores del centro que finalmente han sido un poco dejados de lado deliberadamente en los discursos de la izquierda en los últimos años”, afirmó. Pero el experto advirtió que la tarea de llevar a las urnas a quienes no votaron este fin de semana será más difícil, debido a que la participación fue alta y a que el candidato “no tiene necesariamente el carisma de Gustavo Petro”, quien aplicó la misma estrategia en 2022. Puede leer: Registraduría desmontó, uno por uno, los señalamientos de Petro de supuesto fraude electoral

En 17 de 18 escenarios saldría victorioso el abogado: Citibank

Citi Research, centro de análisis del banco Citi, publicó este martes un análisis basado en los resultados de la primera vuelta en el que proyectó que el abogado ganaría en 17 de 18 escenarios analizados. El resultado final dependería principalmente de cuánto respaldo logre captar entre los votantes de Paloma Valencia y del aumento de la participación en la segunda vuelta.

Según la entidad financiera, el panorama electoral “sugiere que la segunda vuelta es principalmente una contienda de movilización, con ADLE (Abelardo de la Espriella) manteniendo la ventaja incluso si la participación incremental favorece a Cepeda”. Su mayor esperanza de votantes nuevos podría venir de Valencia, quien desde el domingo aseguró que lo apoyará pese a las rencillas del pasado. Tomando como base este escenario, los analistas diseñaron una matriz predictiva que cruza tres posibles aumentos en la participación electoral (de 1,5, 3,2 y 5 puntos porcentuales) con el comportamiento de transferencia de los votos de la candidata del Centro Democrático hacia De la Espriella.

Los resultados analizados indican que al senador del Pacto Histórico no le iría bien, básicamente, porque no tiene hacia dónde más crecer electoralmente.

Aun en simulaciones optimistas para la izquierda, “la ventaja inicial del candidato que lideró la primera vuelta se mantiene en la mayoría de los casos”. Su reto principal “no consiste únicamente en captar apoyos de candidatos eliminados”, sino en lograr expandir de forma contundente la base de votantes y adueñarse de la mayoría de los votos nuevos. Sin embargo, las proyecciones numéricas le juegan en contra. Según los cálculos del centro de investigación de Citi, incluso en un escenario extremo donde el 80 % de los nuevos electores respaldara a Cepeda, el desenlace continuaría amarrado a la cantidad de votos que Valencia consiga “pasarle” a De la Espriella. Y lo más probable es que esto suceda así. El votante del Centro Democrático no irá con el candidato de Petro, por supuesto. Este estudio concluye también las resistencias que hay con Cepeda desde los mercados, que podría ser otra variable que condicione su crecimiento en un electorado que prefiere votar en blanco en la segunda vuelta pues tampoco estaría identificado con “El Tigre”.

Cepeda no ganaría ni contando con el 60 % de votos de Paloma Según el politólogo y académico estadounidense Michael Weintraub, profesor asociado de la Universidad de los Andes y director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED), el desenlace de la segunda vuelta dependerá, en gran medida, del comportamiento del voto de centro. Sin embargo, advierte que incluso en el escenario más favorable para Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella terminaría imponiéndose. A través de un análisis que compartió en su cuenta de X, el profesor Weintraub señaló que el punto de partida es una ventaja de 673.000 votos para la oposición, luego de que el abogado obtuviera 10.361.499 sufragios frente a los 9.688.361 de Iván Cepeda. En ese contexto, el gran “botín” electoral por disputar sería el de los votantes de centro y centroderecha, que en conjunto representan cerca de 2,87 millones de apoyos.

Sin embargo, la ventaja de De la Espriella podría estirarse rápidamente a 1,5 millones de votos gracias al respaldo de Valencia, quien le heredaría un piso mínimo de 820.000 sufragios, eso sin contar los apoyos que podrían llegar de esos que votaron por Fajardo.

No obstante, en otro de los escenarios que Weintraub considera más realistas, el puntero recibiría el 75 % de los votos obtenidos por Paloma, lo que equivale a cerca de 1,23 millones de sufragios de los 1,64 millones que consiguió en la primera vuelta. A su vez, si los votos de Fajardo —quien obtuvo 1.009.073 apoyos— se repartirían por partes iguales entre ambos candidatos, con cerca de 500.000 para cada uno y, finalmente, en este escenario, Cepeda lograra obtener el 80 % de los 225.517 votos de Claudia López, es decir, unos 180.000 sufragios, bajo ese resultado, aun así, De la Espriella se impondría por una diferencia cercana a los 950.000 votos. Puede leer: ¿A qué se enfrentan Petro y sus funcionarios sancionados por participar en política? El análisis de Weintraub señala que el candidato del Pacto solo tendría opciones de imponerse en un escenario que desde ya es particularmente exigente. Para lograrlo necesitaría captar el 60 % de los votos de Paloma Valencia —unos 983.800 sufragios, frente al 40 % que iría a Abelardo de la Espriella— y, además, quedarse con el 70 % de los apoyos obtenidos por Sergio Fajardo, equivalentes a cerca de 706.000 votos. Incluso bajo esas condiciones, Cepeda apenas superaría a De la Espriella por una diferencia cercana a los 190.000 votos. Entérese: “Es un honor brindarle mi respaldo total”: Donald Trump felicitó a De la Espriella tras imponerse en elecciones “De la Espriella ganaría en el 99 % de los escenarios”: Arias Andrés Felipe Arias, doctor en Economía —y exministro condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro— analizó los resultados de primera vuelta con cinco técnicas estadísticas con el fin de predecir posibles escenarios de la segunda. Dijo que actualmente Colombia tiene dos tipos de votantes: al primero lo llamó “Westcol” y lo describió como “urbano, joven, sin el trauma ideológico del siglo XX, no vota por la izquierda ni por la derecha: vota por que su negocio prospere, por que lo dejen trabajar y emprende”; y el segundo es “Alejandro Gaviria”, al cual “le importan las instituciones, el tono, la decencia pública, la técnica. Puede votar derecha o izquierda, pero castiga el extremismo y el irrespeto. Es el moderado que se espanta con los gritos”.

A partir de esa clasificación, Arias evaluó los votos que recibió cada candidato este domingo: a Abelardo lo apoyaron los “Westcol” y los apoyos que estarán en disputa a finales de este mes serán los de los “Alejandros”, que no suelen votar por Cepeda. Ahí se abre un abanico de posibilidades. Por ejemplo, las afinidades de los votantes de Paloma Valencia con Cepeda tienen una correlación de −0,58, pero con De la Espriella la cifra no es tan alta, solo del +0,33. Eso lo explica el experto con el hecho de que “el uribismo duro” ya había migrado entero a Abelardo, lo que quiere decir que lo que le quedó a Valencia fue puro voto uribista residual junto con voto “alejandrino”. Y en la segunda vuelta serán clave los “municipios volteables”, aquellos lugares que fácilmente podrían cambiar su inclinación electoral. Arias asegura que en esta ocasión hay 216 que concentrarían 8,5 millones de votos, más de un tercio del país. De esos, apenas 21 ciudades reúnen el 80% del voto en juego: Bogotá, Barranquilla, Ibagué, Pereira y Manizales encabezan la lista. Además, uno de los modelos estadísticos utilizado por Arias, que simuló 120.000 posibles resultados electorales concluyó que el abogado ganaría en el 99 % de los escenarios analizados, con una ventaja promedio de ocho puntos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién va ganando las elecciones presidenciales de 2026? Según la encuesta de AtlasIntel publicada después de la primera vuelta, Abelardo de la Espriella lidera la intención de voto con 50,3 %, frente al 42,6 % de Iván Cepeda. ¿Qué tan confiable es el resultado de la encuesta AtlasIntel? AtlasIntel fue una de las firmas que más se acercó a los resultados de la primera vuelta. Sin embargo, las encuestas representan una fotografía del momento y no predicen el resultado definitivo. ¿Qué necesita Iván Cepeda para ganar la segunda vuelta? Los analistas coinciden en que necesita aumentar significativamente la participación electoral y captar una porción importante de los votos de centro y de nuevos votantes. ¿Qué dicen los expertos sobre el resultado de la segunda vuelta? Diversos análisis académicos, estadísticos y financieros concluyen que Abelardo de la Espriella parte como favorito, aunque reconocen que aún existen escenarios competitivos.