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Técnico campeón del mundo da como favorita a Colombia en el Mundial: “esos van a pelear e intentar llegar a la final”

El entrenador mencionó al combinado de Néstor Lorenzo en un grupo de favoritos junto a Croacia, Brasil, España, Francia y Portugal. Aquí sus palabras.

  • La Selección Colombia ya ha sido reconocida como favorita por entrenadores de diferentes selecciones. Foto: AFP
    La Selección Colombia ya ha sido reconocida como favorita por entrenadores de diferentes selecciones. Foto: AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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A pesar de los altibajos que ha tenido la Selección Colombia desde aquel equipo que llegó a la final de la Copa América en 2024, el combinado cafetero es visto como un posible protagonista en el Mundial que empieza en semanas. Un técnico campeón del mundo lo metió en su lista de favoritos.

Se trata del argentino Lionel Scaloni, quien en una entrevista con el diarioViejo habló sobre su segunda copa del mundo a cargo de la Selección Argentina . Para el certamen celebrado en Norteamérica,la albiceleste llega con la misión de defender el título e igualar lo logrado en Catar 2022.

Lea también: La Selección Colombia aparece en el top 10 de nuevo ranking de favoritos al Mundial 2026, ¿quién lidera?

Para Scaloni, el certamen que comienza el 11 de junio no tiene un solo equipo a vencer, sino que son varios favoritos que buscarán alzar la copa del mundo el 19 de julio en Nueva Jersey, Estados Unidos. Sin sacar a su equipo, Argentina, así respondió cuando le preguntaron por ese selecto grupo llamado a pelear el trofeo.

"¿Diez? No sé si no me quedó corto. Sí, porque en un Mundial, claro, Argentina va a estar.No sé si va a ganar, esos pero diez o doce van a pelear e intentar llegar a la final”, fue lo que le respondió al medio ya mencionado.

Lionel Scaloni dirigiendo a Argentina frente a Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo
Lionel Scaloni dirigiendo a Argentina frente a Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo

/$S/$Sánchez Ocampo, Juan Antonio / Carlos Mario Zapata

“España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay también, Argentina, Marruecos... ¡Croacia, me olvidé de Croacia!”, respondió el seleccionador albiceleste.

El técnico defensor del título recalcó ante el diario deportivo que a la hora de ganar un mundial son varias las cosas que pesan. “No sólo basta con jugar bien, con ser protagonista, con que sea una selección grande, después se te tienen que dar un montón de factores para que el camino se te allane”, subrayó.

¿Cómo le ha ido a Scaloni con la Colombia de Néstor Lorenzo?

Una de las razones quizás para que el técnico argentino considere a Colombia dentro de los favoritos es su historial ante los dirigidos por Néstor Lorenzo, pues a pesar del triunfo albiceleste en el tiempo suplementario en la final de la Copa América, Colombia fue el único equipo que no perdió ante Argentina en las Eliminatorias.

La tricolor venció a los argentinos 2-1 en septiembre de 2024 en Barranquilla y hace un año le sacó un empate a los dirigidos por Scaloni 1-1 en el Monumental. Argentina terminó las eliminatorias primero con 38 puntos producto de 12 victorias, 2 empates y cuatro derrotas.

Siga leyendo: Carlo Ancelotti alabó el juego de Colombia y lo dio como favorito para el Mundial de 2026

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuáles selecciones mencionó Scaloni como favoritas para el Mundial 2026?
El técnico argentino señaló a Argentina, España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay, Marruecos y Croacia como equipos con posibilidades reales de luchar por el título mundial.
¿Qué posibilidades tiene Colombia de llegar a la final del Mundial 2026?
Las opciones dependerán del nivel mostrado durante el torneo, el estado físico de sus figuras y el camino que le corresponda en las fases eliminatorias. Sin embargo, especialistas consideran que Colombia cuenta con una de las generaciones más competitivas de los últimos años.
¿Quién dirige a la Selección Colombia en el Mundial 2026?
La Selección Colombia está dirigida por el técnico argentino Néstor Lorenzo, quien ha liderado el proceso que devolvió al equipo a una Copa del Mundo y lo llevó a disputar la final de la Copa América 2024.

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