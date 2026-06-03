Iglesia católica le pide a Cepeda y a De la Espriella eliminar violencia verbal en sus discursos

En medio de lo que algunos medios y expertos han denominado las elecciones más polarizadas de los últimos años, la Iglesia católica le hizo un llamado a los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

A través de una carta, la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) mostró su preocupación por el lenguaje que utilizaron los ganadores de la pasada jornada del 31 de mayo en sus discursos, pues consideran que ambos promueven “de forma agresiva y sin pudor, una lógica que legitima la violencia verbal”.

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“Convertir la política en una dinámica marcada por el miedo, el odio y la polarización debilita la deliberación racional, rompe el reconocimiento recíproco entre los ciudadanos y termina erosionando las bases éticas de la democracia”, aseguraron los obispos colombianos.

A la CEC le preocupa que estratégicamente se presente manipulación de emociones sociales como indignación, miedo y venganza. “La instrumentalización de las emociones en las contiendas democráticas pone a la ciudadanía en grave riesgo de fractura social y violencia”, expresaron los religiosos.

En la carta, los obispos colombianos recuerdan el papel que tienen los candidatos y sus respectivas fórmulas. “Candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República de Colombia: su responsabilidad es enorme, delicada y decisiva. Recuerden que “pasarán a la historia quienes siembran la paz, no quienes cosechan víctimas””, reiteraron.