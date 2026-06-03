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Iglesia católica le pide a Cepeda y a De la Espriella eliminar violencia verbal en sus discursos

Los obispos colombianos mostraron su preocupación por el tono que han usado los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial y les reiteraron la responsabilidad que tienen con el país.

  • Conferencia Episcopal de Colombia mostró su preocupación por los discursos de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Fotos: Colprensa, Getty Images y Julio César Herrera.
    Conferencia Episcopal de Colombia mostró su preocupación por los discursos de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Fotos: Colprensa, Getty Images y Julio César Herrera.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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En medio de lo que algunos medios y expertos han denominado las elecciones más polarizadas de los últimos años, la Iglesia católica le hizo un llamado a los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

A través de una carta, la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) mostró su preocupación por el lenguaje que utilizaron los ganadores de la pasada jornada del 31 de mayo en sus discursos, pues consideran que ambos promueven “de forma agresiva y sin pudor, una lógica que legitima la violencia verbal”.

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“Convertir la política en una dinámica marcada por el miedo, el odio y la polarización debilita la deliberación racional, rompe el reconocimiento recíproco entre los ciudadanos y termina erosionando las bases éticas de la democracia, aseguraron los obispos colombianos.

A la CEC le preocupa que estratégicamente se presente manipulación de emociones sociales como indignación, miedo y venganza. “La instrumentalización de las emociones en las contiendas democráticas pone a la ciudadanía en grave riesgo de fractura social y violencia”, expresaron los religiosos.

En la carta, los obispos colombianos recuerdan el papel que tienen los candidatos y sus respectivas fórmulas. “Candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República de Colombia: su responsabilidad es enorme, delicada y decisiva. Recuerden que “pasarán a la historia quienes siembran la paz, no quienes cosechan víctimas””, reiteraron.

El mensaje de la Iglesia también va dirigida a los colombianos. “Invitamos a todos los colombianos a la serenidad y a la cordura, y a exigirle a los candidatos que concentren su atención en dar a conocer ampliamente sus programas de gobierno para el país, sus respuestas a las grandes necesidades de la población y sus compromisos de gobernar para todos, buscando siempre el bien común, la equidad, la justicia, la unidad, el perdón, la reconciliación y la paz”, sostuvo la CEC en su comunicado.

¿Qué se dijeron Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en sus discursos el 31 de mayo?

Tras conocerse los resultados del preconteo el pasado domingo, 31 de mayo, los dos candidatos dieron airadas declaraciones en la plaza pública, usando descalificativos a sus opositores.

Por el lado de Iván Cepeda, el aspirante oficialista puso en duda los resultados por un supuesto desfase en el censo electoral. También hizo alusión al abogado De la Espriella como alguien “misógino”, “homófobo” y lo tildó de representar un “fascismo mafioso”.

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Igualmente, el candidato opositor Abelardo de la Espriella rechazó las dudas del oficialismo sobre los resultados publicados y acusó al presidente y a su contendor de tener un plan para “robarse las elecciones”.

Sobre Cepeda, el abogado lo acusó de ser un “bandido aliado de narcoterroristas” y le advirtió sobre su narrativa de un supuesto fraude que va a “defender la democracia por la razón o la fuerza”.

Siga leyendo: Iglesia advierte por polarización y llama a un voto responsable en las presidenciales

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