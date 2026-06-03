Así no: bus en el que viajaban jugadores de Nacional hacia el Aeropuerto de Barranquilla fue atacado por hinchas del Junior

No solo hubo fiesta en Barranquilla después de la final de ida entre Junior y Atlético Nacional, que ganó el cuadro tiburón 3-0. También ocurrieron problemas de orden público que afectaron al cuadro verde: el bus en el que viajaban para el aeropuerto Ernesto Cortissoz, ubicado en los límites entre Soledad y Malambo, al sur de la capital del Atlántico, fue atacado por hinchas del elenco barranquillero.
Lo confirmó el equipo de prensa del club. “Íbamos camino al aeropuerto, nos rompieron un vidrio del bus. Viajamos esta misma noche a Rionegro para preparar el partido de vuelta”, escribieron en un mensaje compartido en el canal de WhatsApp que tiene el club para compartir información con la prensa.
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