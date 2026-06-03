Así no: bus en el que viajaban jugadores de Nacional hacia el Aeropuerto de Barranquilla fue atacado por hinchas del Junior

No solo hubo fiesta en Barranquilla después de la final de ida entre Junior y Atlético Nacional, que ganó el cuadro tiburón 3-0. También ocurrieron problemas de orden público que afectaron al cuadro verde: el bus en el que viajaban para el aeropuerto Ernesto Cortissoz, ubicado en los límites entre Soledad y Malambo, al sur de la capital del Atlántico, fue atacado por hinchas del elenco barranquillero. Lo confirmó el equipo de prensa del club. “Íbamos camino al aeropuerto, nos rompieron un vidrio del bus. Viajamos esta misma noche a Rionegro para preparar el partido de vuelta”, escribieron en un mensaje compartido en el canal de WhatsApp que tiene el club para compartir información con la prensa. Lea aquí: Como en 2004, Nacional tocó fondo en la ida de la final ante Junior y el Atanasio espera una remontada épica por la estrella 19

El hecho, al igual que la pelea ocurrida en una de las tribunas del estadio Romelio Martínez entre los hinchas del Junior y miembros de la Policía, empañaron la fiesta del fútbol que se vivió en la capital del Atlántico, que tendrá su cierre el próximo lunes en el Atanasio Girardot, cuando desde las 5:00 p.m. se dispute el partido de vuelta.

¿Algún futbolista de Nacional terminó herido por el ataque al bus?

De acuerdo con la información que emitieron desde Atlético Nacional, ningún futbolista resultó herido por el ataque que hicieron, con piedras, al bus del equipo antioqueño. En ese sentido, los verdes podrán contar con todos sus jugadores para el partido en el que se definirá el título del Apertura 2026. Le puede interesar: Diego Arias confía en que Nacional puede remontar ante Junior: “Con nuestra gente viviremos un gran partido” Según lo que se sabe, los miembros del cuerpo técnico y, en general, la comitiva de Nacional que viajó a Barranquilla, también resultaron ilesos. Esta no es la primera vez que, en alguna ciudad del país, atacan el bus en el que se transportaban los futbolistas del “Rey de Copas”.

En agosto de 2025, el bus que llevaba al plantel del elenco verde hacia el estadio General Santander de Cúcuta, donde los antioqueños se medirían contra el equipo de esa ciudad en un partido de Copa BetPlay, fue atacado con piedras y ladrillos por parte de un pequeño grupo de aficionados del elenco motilón. El hecho, según reportó Dimayor, se dio como consecuencia de un desvío en la ruta inicial que tenía Nacional para llegar al escenario deportivo.

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Bus del Nacional fue atacado por hinchas del Junior. Foto: redes sociales

Aquella vez sí hubo heridos. El delantero Alfredo Morelos, una de las figuras del cuadro verde, terminó con algunas cortadas que no pusieron en riesgo su vida. No obstante, el hecho generó rechazo en la opinión pública. Lo mismo ocurrió en enero del 2025 cuando el partido entre Millonarios y Unión Magdalena, válido por la primera fecha del Apertura de ese año, fue suspendido después de que hinchas del elenco samario tiraran piedras al bus de los bogotanos.

En esa oportunidad, el arquero de Millonarios, Iván Arboleda, resultó herido y tuvo que ser atendido por parte del personal de primeros auxilios. Algunas esquirlas del vidrio le entraron a uno de sus ojos.

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