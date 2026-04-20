“Dejo una organización que ha logrado cosas perdurables”: la carta con la que Carlos Mario Giraldo anuncia su retiro del Grupo Éxito

Después de casi dos décadas al frente de una de las compañías más influyentes del comercio en Colombia, Carlos Mario Giraldo Moreno anunció que dejará la Gerencia General del Grupo Éxito el próximo 30 de junio de 2026, en medio de un proceso de transformación empresarial que hoy día marca el rumbo del sector.
Su salida se produce tras más de 18 años en la compañía y luego de liderar una etapa clave caracterizada por la digitalización, la evolución de formatos de tienda y la consolidación de un ecosistema de negocios que va más allá del retail tradicional.
En una carta dirigida a los empleados, Giraldo explicó que se retira “con la satisfacción de haber contribuido a su consolidación comercial y a la construcción de un mejor país”, y destacó el momento que atraviesa la empresa tras la llegada del Grupo Calleja, con resultados que, según dijo, evidencian una evolución positiva.