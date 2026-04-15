Caja del Gobierno cae 30% en un año: solo en marzo cerró en $6,8 billones, su nivel más bajo para un primer trimestre

De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, los Depósitos Remunerados del Tesoro —indicador clave de la liquidez inmediata de la Nación— cerraron marzo en $6,8 billones.

Se trata del nivel más bajo para un cierre de primer trimestre, con una caída de 30% frente a los $9,8 billones registrados en marzo de 2025.

La tendencia a la baja ha sido sostenida durante todo el año. Enero de 2026 inició con un saldo de $9,7 billones, el más bajo en la serie histórica para ese mes. En febrero, la caja cayó a $6,4 billones, marcando nuevamente un mínimo histórico.

Para marzo, aunque se registró una leve recuperación mensual de 6,25%, el nivel sigue siendo significativamente inferior al de hace un año, lo que evidencia una presión estructural sobre la liquidez del Gobierno.

Le puede interesar: Contraloría emite advertencia al MinHacienda por acelerado endeudamiento, ¿de qué se trata?