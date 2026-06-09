Petro ya partió a Nueva York y dejó a cargo a Germán Ávila: ¿a qué viajó el mandatario?

Finalmente, el 24 de junio se realizará la discusión sobre Niñez y Conflicto , que será dirigida por Leonor Zalabata, embajadora de Colombia ante la ONU y presidenta temporal de la sala a nombre del país.

La segunda sesión se llevará a cabo el 17 de junio y tratará sobre Mujer, Paz y Seguridad; estará liderada por Rosa Yolanda Villavicencio, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia.

La agenda de Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU se desarrollará en tres sesiones. La primera, programada para el 10 de junio, estará enfocada en Medio Oriente y será encabezada por el presidente Gustavo Petro , quien abordará temas relacionados con la paz mundial, el derecho internacional y el respeto por las normas internacionales.

Primero, en cuanto al Consejo de Seguridad de la ONU, es importante recordar que Colombia tiene la presidencia temporal de la sala.

El presidente Gustavo Petro estará fuera del país hasta el 11 de junio. Su destino es una de las capitales estadounidenses más importantes: Nueva York, donde representará a Colombia en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero no será lo único que hará el mandatario.

En agosto de 2022, cuando Gustavo Petro la nombró embajadora ante Naciones Unidas, quedó con el título de la primera mujer indígena en ocupar ese cargo. Para muchos, su designación representaba una ruptura con la tradición diplomática bogotana: una voz nacida lejos de los pasillos de Cancillería y formada en la resistencia, no en los clubes sociales de la capital.

El resto de la agenda del presidente no la incluye a ella, pero tampoco a Villavicencio. Según fuentes del Gobierno Nacional, el mandatario quiere reunirse con Zohran Mamdani, el actual alcalde de Nueva York.

Con apenas seis meses en el cargo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha hecho lo que muchos consideraban políticamente suicida, cobrarles más impuestos a los más ricos, congelar los alquileres de viviendas protegidas y, al mismo tiempo, presentar un presupuesto equilibrado de US$125.000 millones.

No solo eso: Mamdani ha sido reconocido a nivel mundial por sus políticas de protección a migrantes, su rechazo a ICE y sus discursos en contra del presidente estadounidense, Donald Trump. El enfrentamiento más reciente fue por el Mundial de Fútbol de 2026.

Trump dijo en entrevista con Fox News: “Le hice una promesa: van a ver más agentes del ICE de los que jamás hayan visto en la ciudad de Nueva York, y eso va a suceder”.

El alcalde respondió, en entrevista con Daily News: “Esto es totalmente opuesto a la esencia de este torneo (...) Si ni siquiera podemos permitir que los jugadores, los equipos y los periodistas que los cubren vengan a este país, surge una interrogante mayor sobre nuestro compromiso con el espíritu de esta competición”.

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Es decir, la cercanía política, ideológica, económica y social entre el presidente Gustavo Petro y Zohran Mamdani es demasiado estrecha. Sin embargo, no se sabe si podría concretarse su reunión, pues la habrían planeado para que fuera en el marco de la cumbre “Dignidad en Democracia”, agendada para el 12 de junio: un día después del retorno de Petro a Colombia.

Mientras aquella agenda se desarrolla en Estados Unidos, el ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Germán Ávila, asumirá las funciones del mandatario.

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