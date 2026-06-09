Andrea Serna contó que tuvo cáncer de tiroides: “Nunca había hablado de esto”

Por medio de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, la presentadora de reconocidos programas de la televisión colombiana como El Desafío y Factor X, Carolina Cruz, contó que tuvo cáncer de tiroides.
En una grabación de cuatro minutos, Serna relató cómo fue diagnosticada con esta enfermedad, de la que habla por primera vez en público.
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La presentadora contó que se enteró de esta afección hace 13 años, antes de quedar embarazada de su hija Emilia. “Yo sufría muchísimo de dolores en el cuello. Un día me levanté bloqueada, mirando para el piso”, relató la también modelo.
Ante esta situación, decidió ir a urgencias, donde le realizaron una resonancia. Tras recibir los resultados, un ortopedista se comunicó con ella para explicarle que el dolor podía deberse a una condición de la columna. Sin embargo, también le informó que en las imágenes aparecían varios nódulos en la tiroides.