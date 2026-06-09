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Andrea Serna contó que tuvo cáncer de tiroides: “Nunca había hablado de esto”

La reconocida presentadora colombiana relató su experiencia tras haber sido diagnosticada con neoplasia papilar de tiroides, el tipo de cáncer más frecuente de esta glándula y uno de los que actualmente presenta mejores pronósticos y mayores tasas de supervivencia.

  • Andrea Serna tiene 49 años. FOTO: Cortesía Caracol Televisión.
    Andrea Serna tiene 49 años. FOTO: Cortesía Caracol Televisión.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Por medio de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, la presentadora de reconocidos programas de la televisión colombiana como El Desafío y Factor X, Carolina Cruz, contó que tuvo cáncer de tiroides.

En una grabación de cuatro minutos, Serna relató cómo fue diagnosticada con esta enfermedad, de la que habla por primera vez en público.

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La presentadora contó que se enteró de esta afección hace 13 años, antes de quedar embarazada de su hija Emilia. “Yo sufría muchísimo de dolores en el cuello. Un día me levanté bloqueada, mirando para el piso”, relató la también modelo.

Ante esta situación, decidió ir a urgencias, donde le realizaron una resonancia. Tras recibir los resultados, un ortopedista se comunicó con ella para explicarle que el dolor podía deberse a una condición de la columna. Sin embargo, también le informó que en las imágenes aparecían varios nódulos en la tiroides.

@andreasernaoficial

sí, tuve cáncer de tiroides...

♬ sonido original - Andrea Serna

Tras esto, Andrea cuenta que decidió consultar un especialista en cabeza y cuello, con quien continuó en seguimiento. Frecuentemente le realizaban ecografías de cuello para vigilar los nódulos y fue después de haber tenido a su hija, en uno de esos exámenes, que el médico detectó una anomalía.

“La primera (biopsia) que me hacen no fue concluyente: decía sospecha de neoplasia papilar [...] Y al tiempo me hacen una segunda biopsia y en esa ya se confirma”, contó Serna, quien asegura que cuando revisó el resultado de la prueba lo primero que hizo fue sentarse y pensar: “Dios, esto está pasando”.

Aunque sintió angustia, la presentadora afirma que una ayuda grande a la hora de recibir el diagnóstico fue que el doctor que la acompañó durante todo ese tiempo ya le había explicado qué podría llegar a ocurrir en caso de ser confirmada la enfermedad.

Serna fue operada: le removieron el 100% de su tiroides debido al cáncer. Como ninguna otra zona estaba comprometida, la cirugía fue el único tratamiento recetado por los especialistas. Actualmente, debe tomar medicamentos que emulan las funciones de esta glándula.

“Lo más importante es mantener los chequeos al día: con la endocrinóloga, las ecografías de cuello, todos los exámenes de sangre. Y, ¿qué aprendí de este episodio? Que hacerse chequeos no es exagerar, que cuidar la salud no es vivir con miedo y que hay una fuerza muy rara que aparece en nosotros cuando toca atravesar momentos que jamás imaginamos”, afirmó.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo descubrió Andrea Serna que tenía cáncer de tiroides?
El hallazgo ocurrió de manera inesperada. Andrea Serna acudió a urgencias por fuertes dolores en el cuello y durante una resonancia médica los especialistas detectaron varios nódulos en la tiroides. A partir de ese momento inició un seguimiento con especialistas hasta que una biopsia confirmó la enfermedad.
¿Cuáles fueron los primeros síntomas que llevaron a Andrea Serna al médico?
Según relató la presentadora, sufría constantes dolores en el cuello y en una ocasión despertó con una limitación que le impedía moverlo con normalidad. Esa situación motivó la consulta médica en la que se detectaron los nódulos tiroideos que posteriormente derivaron en el diagnóstico.
¿Qué tratamiento recibió Andrea Serna tras ser diagnosticada con cáncer de tiroides?
Andrea Serna explicó que fue sometida a una cirugía en la que le removieron el 100 % de la glándula tiroides. Debido a que la enfermedad no había comprometido otras zonas de su cuerpo, los especialistas determinaron que la intervención quirúrgica era suficiente como tratamiento.

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