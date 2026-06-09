¡Fiebre mundialista! Más de 91.000 colombianos viajarán a Estados Unidos, México y Canadá

La cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol 2026 avanza, y miles de colombianos ya preparan maletas para acompañar a la Selección Colombia en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La expectativa deportiva se reflejará en los aeropuertos del país, donde las autoridades prevén un aumento significativo en el número de viajeros internacionales durante la temporada de vacaciones de mitad de año.
Las proyecciones del Centro Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM) de Migración Colombia indican que la cita mundialista generará cerca de 91.000 movimientos migratorios adicionales de salida hacia los tres países anfitriones. Estados Unidos concentrará la mayor parte de esos desplazamientos, con aproximadamente 63.000 movimientos adicionales, seguido por México con 22.000 y Canadá con cerca de 6.000.
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