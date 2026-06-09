Comisión de Acusación abrió otra investigación a Petro por posible participación en política

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una nueva investigación contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política, debido a recientes publicaciones en redes sociales sobre la campaña presidencial.
El expediente también incluye mensajes divulgados por el mandatario desde 2023, que serán analizados para establecer si vulneraron las normas que prohíben a los funcionarios públicos intervenir en contiendas electorales.
En el auto de apertura, la Comisión ordenó la práctica de varias pruebas para establecer la posible actuación irregular del mandatario. Entre las primeras diligencias, el despacho dispuso incorporar al expediente una copia certificada de la Resolución 3235 de 2022 del Consejo Nacional Electoral, así como el acta de posesión de Petro y una certificación sobre el ejercicio de su cargo durante las fechas en las que fueron realizadas las publicaciones objeto de investigación.
Además, se ordenó al CTI analizar el material digital recaudado, que incluye las publicaciones, capturas de pantalla y enlaces electrónicos.