Usuarios reportaron de nuevo caída de Nequi en plena temporada decembrina, ¿qué dice la app?

Diciembre volvió a poner a prueba a Nequi. En menos de una semana, la billetera digital sufrió varias caídas que dejaron a miles de usuarios sin poder pagar taxis, gasolina, compras o transporte justo en horas laborales.
El episodio ocurre mientras la plataforma estrena una migración tecnológica que, en teoría, debía blindarla para los días más exigentes del año.
En la mañana de este martes 2 de diciembre, cientos de usuarios reportaron la indisponibilidad total de la aplicación.
Y no fue un hecho aislado. El viernes 28 de noviembre, el pasado 19 de noviembre y este lunes 1 de diciembre se habían presentado fallas similares. Para una billetera usada a primera hora por trabajadores y estudiantes, el impacto fue inmediato.
Entérese: Nequi reporta fallas, otra vez: envíos y QR entre cuentas presentan interrupciones