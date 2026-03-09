Bogotá, Cundinamarca y Antioquia: bastiones de Oviedo para ser sorpresa en consultas

El fenómeno político de las consultas interpartidistas de este 8 de marzo (a la par de las elecciones legislativas) fue, sin duda, Juan Daniel Oviedo Arango. El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) fue el palo electoral de la jornada, quien lideró —después de la senadora Paloma Valencia, que barrió— el apoyo de los más de 7 millones de ciudadanos que pidieron el tarjetón de los 16 precandidatos.

Con 1.255.510 votos, el también excandidato a la Alcaldía de Bogotá tiene, de momento, un capital electoral que lo dejó muy lejos de sus ocho compañeros de la Gran Consulta por Colombia, entre quienes había exministros de Estado, exmandatarios locales y excongesistas con años más recorrido de ventaja sobre él.

Su más inmediato perseguidor fue el exsenador Juan Manuel Galán, quien sacó 327.765 sufragios: el 26 % de lo que obtuvo Oviedo. Incluso, sacó más del doble de lo que obtuvo la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, en su consulta (574.670) y más de seis veces el resultado del exsenador Roy Barreras.

El exprecandidato aseguró, después de conocerse los resultado, que su votación es de Bogotá y del centro: “de la gente que quiere sensatez y que quiere moderación y balance a la hora de construir las políticas del país”, como dijo en entrevista con Noticias Caracol.