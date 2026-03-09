Proyección de Colombia con Ángel Barajas es de dos o tres Juegos Olímpicos más

Luego de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde alcanzó la medalla de plata, Ángel Gabriel Barajas Vivas no solo se instaló entre los mejores gimnastas artísticos del mundo, sino que también hizo que Colombia empezara a soñar con muchas más alegrías gracias al joven cucuteño.
Ahora, tras superar una lesión que lo tuvo algunos meses por fuera de competencia, Ángel ha regresado demostrando su nivel, su potencia y esa calidad que le ha dado la constancia que ha tenido en su preparación para ser medallista Mundial.
Barajas, quien tan solo tiene 19 años, está en la plenitud no solo de edad sino de condiciones para seguir avanzando y soñando con más, así lo afirma el técnico antioqueño Leonardo González, quien además sostiene que al gimnasta le quedan entre 8 y 10 años para seguir en lo más alto de la competencia.