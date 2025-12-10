BYD apunta a los 10.000 carros eléctricos vendidos en Colombia, y así competirle de ‘tú a tú’ a Tesla

BYD no se conforma con crecer, quiere liderar la venta de carros eléctricos en Colombia en 2026. Así lo dio a conocer, en entrevista con Bloomberg Línea, Marco Pastrana, gerente de Motorysa, distribuidor de la marca china en el país. El directivo explicó la hoja de ruta con la que buscan consolidarse como la marca número uno en movilidad eléctrica e híbrida enchufable en el país. La apuesta es ambiciosa. Para 2026, la compañía espera superar las 10.000 unidades vendidas, una meta que, según Pastrana, confirma que la categoría eléctrica se está expandiendo y que la adopción avanza más rápido de lo previsto. Lea más aquí: El 2025 ha sido el año de los carros chinos en Colombia: aquí los detalles

Portafolio amplio, autonomía real y precios competitivos

La estrategia de BYD para competirle a Tesla en Colombia se apoya en cuatro pilares claros. El primero es un portafolio más amplio y flexible, que no se limita a eléctricos puros. La marca también ofrece híbridos enchufables DM-i, capaces de responder tanto a trayectos urbanos como a viajes largos. El segundo pilar es la autonomía total y el costo operativo real. Pastrana explicó que los vehículos DM-i superan los 1.000 kilómetros de autonomía combinada, un diferencial clave en un país donde la infraestructura de carga aún está en desarrollo. El tercer frente es la red nacional de posventa y repuestos. BYD ya cuenta con decenas de talleres certificados, inventarios robustos de repuestos y soporte técnico local, un punto crítico para ganar confianza en el mercado colombiano, donde la posventa suele definir la decisión de compra. El cuarto pilar es el precio-valor altamente competitivo. Según Pastrana, BYD logra combinar tecnología de punta, batería Blade, altos estándares de seguridad y precios accesibles dentro de su categoría. Siga leyendo: BYD, Kia y Volvo: las tres marcas que más venden carros eléctrico en Colombia para 2025 “La visión es consolidar a BYD como la marca número uno en movilidad eléctrica e híbrida enchufable en Colombia, tal como ya ocurre en varios mercados del mundo”, aseguró Pastrana. La marca apunta a consumidores urbanos, atraídos por el bajo costo por kilómetro y beneficios como el pico y placa; familias, que buscan SUV (carros deportivos) tecnológicos con autonomía real para viajes largos; y clientes corporativos y flotas, especialmente en transporte sostenible, donde BYD ya tiene experiencia con buses eléctricos en Colombia.

Así han crecido las ventas de BYD en Colombia

Motorysa asumió la distribución de BYD en 2020, año en el que llegaron las primeras unidades. Desde entonces, el crecimiento ha sido sostenido: -2021: 350 unidades vendidas, con modelos como Dolphin, E1, E2, E3 y Yuan 300/400. -2022: 1.050 unidades, triplicando ventas gracias al impulso de los híbridos enchufables. -2023: 2.150 vehículos, con consolidación de Song Plus DM-i, Yuan Pro y Qin Plus. -2024: récord de 4.600 unidades y lanzamiento de Seagull y Yuan Up. -2025: la marca va rumbo a 9.000 unidades, con los lanzamientos de Song Plus DM-i y Shark DMO. “Para 2026, la expectativa es mantener o incluso incrementar los volúmenes por encima de las 10.000 unidades”, enfatizó Pastrana.

Actualmente, BYD importa a Colombia entre 5.000 y 8.000 vehículos al año, dependiendo de la demanda, la adopción de híbridos enchufables, la capacidad de producción global, que supera los cuatro millones de unidades anuales, la logística y la introducción de nuevos modelos.

