BYD apunta a los 10.000 carros eléctricos vendidos en Colombia, y así competirle de ‘tú a tú’ a Tesla

BYD no se conforma con crecer, quiere liderar la venta de carros eléctricos en Colombia en 2026. Así lo dio a conocer, en entrevista con Bloomberg Línea, Marco Pastrana, gerente de Motorysa, distribuidor de la marca china en el país.
El directivo explicó la hoja de ruta con la que buscan consolidarse como la marca número uno en movilidad eléctrica e híbrida enchufable en el país.
La apuesta es ambiciosa. Para 2026, la compañía espera superar las 10.000 unidades vendidas, una meta que, según Pastrana, confirma que la categoría eléctrica se está expandiendo y que la adopción avanza más rápido de lo previsto.
Lea más aquí: El 2025 ha sido el año de los carros chinos en Colombia: aquí los detalles