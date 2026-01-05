BYD superó a Tesla en 2025: con 2,26 millones de carros vendidos tomó la delantera en esta carrera global

La carrera por ser el líder en ventas de automóviles eléctricos a nivel mundial en 2025, Tesla la perdió ante el gigante chino, BYD, que por primera vez se quedó como el de mayor producción mundial.
Esto, tras registrar una disminución del 16% en su producción: en el cuarto trimestre del 2025, Tesla fabricó 434.358 carros y entregó 418.227. De hecho, este número de entregas es menor a las estimadas por Wall Street, que proyectó alrededor de 426.000.
