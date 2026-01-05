BYD superó a Tesla en 2025: con 2,26 millones de carros vendidos tomó la delantera en esta carrera global

La carrera por ser el líder en ventas de automóviles eléctricos a nivel mundial en 2025, Tesla la perdió ante el gigante chino, BYD, que por primera vez se quedó como el de mayor producción mundial. Esto, tras registrar una disminución del 16% en su producción: en el cuarto trimestre del 2025, Tesla fabricó 434.358 carros y entregó 418.227. De hecho, este número de entregas es menor a las estimadas por Wall Street, que proyectó alrededor de 426.000. Le puede interesar: En Colombia se vendieron 254.205 carros en el 2025: estas son las marcas más compradas

¿Cuántos carros vendieron BYD y Tesla en 2025?

BYD, que superó por primera vez a Tesla en ventas anuales, anunció que en 2025 vendió alrededor de 2,26 millones de unidades, un aumento del 28%, superando ampliamente a su competidor, que reportó la entrega de 1,63 millones de automóviles. Además, en dicho periodo, el gigante chino estuvo a un pelo de igualar a Tesla en volumen de entregas a nivel global. El fabricante chino reportó 1,76 millones de vehículos entregados, apenas por debajo de los 1,79 millones registrados por la compañía estadounidense, una diferencia mínima que evidenció la creciente presión competitiva en el mercado de autos eléctricos.

Tras conocerse estas cifras, las acciones de Tesla retrocedieron más de 3% en la jornada del viernes, ampliando una racha negativa que ya completa cinco sesiones consecutivas a la baja, periodo en el que el título acumula pérdidas superiores al 10%. Lea más: BYD apunta a los 10.000 carros eléctricos vendidos en Colombia, y así competirle de ‘tú a tú’ a Tesla

¿Cómo está la competencia de BYD y Tesla en Colombia?