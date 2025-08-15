x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Ni una sola vez obtuve una respuesta positiva”: Bruce Mac Máster explica por qué Petro no fue al congreso de la Andi

El dirigente de la Andi afirmó que fue varias veces a la oficina del presidente Gustavo Petro a proponerle que propiciaran conjuntamente un Acuerdo Nacional, pero no obtuvo respuesta.

  • Bruce Mac Máster detalló que intentó en múltiples ocasiones establecer un Acuerdo Nacional con el presidente Gustavo Petro, pero que nunca recibió respuesta de su parte. Foto: Archivo
    Bruce Mac Máster detalló que intentó en múltiples ocasiones establecer un Acuerdo Nacional con el presidente Gustavo Petro, pero que nunca recibió respuesta de su parte. Foto: Archivo
El Colombiano
El Colombiano
hace 14 horas
bookmark

La relación entre el gremio de empresarios y el Gobierno de Gustavo Petro atraviesa quizá su peor momento. Tras la revelación de EL COLOMBIANO sobre la decisión de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) de no invitar al presidente a su evento anual más importante, el 10º Congreso Empresarial Colombiano, Bruce Mac Máster confirmó que fue el propio mandatario quien solicitó no ser citado al encuentro.

En contexto: Petro no fue invitado al Congreso de la Andi en Cartagena: esta es la historia

Este viernes, a través de su cuenta de X, Mac Máster detalló que intentó en múltiples ocasiones establecer un Acuerdo Nacional con el presidente Petro, pero que nunca recibió respuesta por parte de este.

“Debo reconocer que es cierto lo que dice el presidente Petro cuando escribe que fui varias veces a su oficina a proponerle que propiciaríamos conjuntamente un Acuerdo Nacional. También le escribí varias veces. Ni una sola vez obtuve una respuesta positiva, nunca logramos avanzar, porque nunca me respondía”, afirmó el dirigente gremial.

Puede leer: Bruce Mac Master asegura que el propio presidente Petro le pidió no invitarlo al Congreso de la Andi

Mac Máster critica silencio de Petro y actitud contra el sector productivo

También expuso que, en privado, el mandatario mantuvo silencio, y en público su actitud ha sido contraria al sector productivo. “Todo el país es testigo de su actitud contra las personas que generan empleo, contra los emprendedores, contra quienes insisten en invertir en Colombia, y contra mí mismo”, señaló.

Mac Máster agregó que esta postura va en contra con lo que se esperaría de un presidente: “Su actitud es exactamente la contraria a la de querer un acuerdo entre los colombianos que nos permita reducir la violencia y buscar formas de vivir en la diferencia. Es una lástima que nunca haya considerado la posibilidad de trabajar con todos los colombianos. Su responsabilidad como presidente es la de buscar la unidad de los colombianos, es su obligación. Se ha negado a cumplirla quizás por razones políticas, pero el costo lo paga toda la Nación”.

Los políticos invitados al congreso Andi

El líder de la Andi también reveló los candidatos que fueron invitados al evento, entre ellos:

Gustavo Bolívar, Sergio Fajardo, Claudia López, Enrique Peñaloza, Vicky Dávila, Susana Muhammad, David Luna, Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia, Roy Barreras, Juan Daniel Oviedo, Felipe Córdoba, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Mauricio Lizcano, María José Pizarro, Aníbal Gaviria, Héctor Olimpo, Juan Guillermo Zuluaga, Juan Carlos Cárdenas y Abelardo De La Espriella.

Temas recomendados

Presidencia
Andi
Gremios
Empresario
Colombia
Cartagena
Gustavo Petro
Bruce Mac Master
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida