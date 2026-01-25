¡Pilas! Bre-B presentaría fallas por mantenimiento en pleno flujo comercial por conciertos de Bad Bunny

Este domingo 25 de enero no puede confiarse en que sus transferencias y pagos a través de Bre-B, el sistema de pagos digitales impulsado por el Banco de la República, saldrán bien.

Su transferencia podría presentar fallas a raíz de un proceso de labores programadas este domingo para realizar mantenimiento y actualización en la infraestructura tecnológica que confirmó el propio banco central.

La cuestión es que estos posibles fallos coinciden con un fin de semana que podría tener un gran flujo de actividad comercial debido a la triple fecha de conciertos del reguetonero Bad Bunny en Medellín.

Solo para tener una idea del impacto proyectado, la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín estima que los visitantes que asistan a esos conciertos gasten un monto de 36,1 millones de dólares en su visita a la capital antioqueña (129.960 millones de pesos). Ese consumo estaría destinado no solo a los shows, sino en comercio, hoteles y alimentación.

De acuerdo con Bre-B, durante estas actividades programadas, algunos usuarios podrían presentar intermitencias al momento de realizar pagos o transferencias. Ante cualquier inconveniente, la recomendación es consultar directamente con la entidad financiera correspondiente.

El anuncio hace parte de los procesos técnicos habituales necesarios para garantizar la estabilidad, seguridad y escalabilidad de la plataforma, en un momento en el que el uso del sistema continúa creciendo de manera acelerada en todo el país.