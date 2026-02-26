Esto es lo que necesita Colombia femenina Sub 20 para clasificar al Mundial de Polonia

Los resultados de la penúltima fecha del Sudamericano Sub 20 en Paraguay dejaron expectativa para la jornada de este sábado, ya que además de la definición del campeón, también se decantarán los dos equipos que acompañarán a Brasil y Ecuador en el Mundial de Polonia. Las victorias de Colombia y Argentina, unido al empate entre Brasil y Ecuador, dejaron la tabla de posiciones liderada por la Canarihna, pero con opción matemática de las ecuatorianas para ser campeonas de la edición 2026. Brasil es líder con 10 puntos, seguido por Ecuador con 8, mientras que con cuatro aparecen Colombia, Argentina y Paraguay, quienes son los tres más opcionados para alcanzar los dos cupos restantes para el Mundial; mientras que Venezuela con dos requiere ganar y esperar otros resultados.

Estas son las cuentas de Colombia para lograr el cupo al Mundial

Colombia se mide a Argentina, ambas con cuatro puntos, pero las dirigidas por Carlos Paniagua tienen mejor diferencia de gol y por eso le ganan la posición a las del sur del continente. Las cafeteras tienen diferencia de gol (0), mientras que las argentinas (-1), Paraguay, que también tiene cuatro puntos tiene una diferencia negativa de (-4), la misma que Venezuela (-4). En la última fecha, Paraguay se mide a Ecuador que quiere el triunfo para mantener la opción de ser campeón, ya que si gana y Brasil pierde con Venezuela, llegaría a 11 puntos y sería el campeón.

Colombia ganando se clasifica sin tener que depender de ningún resultado. Si empata con Argentina, necesita que Paraguay empate o pierda para poder mantener su cupo al Mundial y que Venezuela no le gane a Brasil. Si pierde, Colombia necesita que también pierdan Paraguay y Venezuela para que no la superen. Ahora si pierde no lo puede hacer por más de cuatro goles, ya que Paraguay o Venezuela le podrían quitar el cupo.

Sintia Cabezas le dio un impulso a Colombia con su llegada

La Selección Colombia recibió una refuerzo de gran nivel para el cierre del hexagonal, se trata de la lateral caleña Sintia Cabezas, quien se dio a conocer en el mundo del fútbol femenino con su actuación con América de Cali. Con su explosividad y habilidad por la banda, le permitió, rápidamente irse del país, para jugar en el Levante, y en los últimos días, se confirmó su paso al Olympique de Marsella, en Francia, donde se encontró con la colombiana Mary José Álvarez.