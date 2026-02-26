Esto es lo que necesita Colombia femenina Sub 20 para clasificar al Mundial de Polonia

Los resultados de la penúltima fecha del Sudamericano Sub 20 en Paraguay dejaron expectativa para la jornada de este sábado, ya que además de la definición del campeón, también se decantarán los dos equipos que acompañarán a Brasil y Ecuador en el Mundial de Polonia.
Las victorias de Colombia y Argentina, unido al empate entre Brasil y Ecuador, dejaron la tabla de posiciones liderada por la Canarihna, pero con opción matemática de las ecuatorianas para ser campeonas de la edición 2026.
Brasil es líder con 10 puntos, seguido por Ecuador con 8, mientras que con cuatro aparecen Colombia, Argentina y Paraguay, quienes son los tres más opcionados para alcanzar los dos cupos restantes para el Mundial; mientras que Venezuela con dos requiere ganar y esperar otros resultados.