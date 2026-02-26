Un grupo de Menonitas va a juicio por talar bosque de especial importancia ecológica en el Meta

La Fiscalía General de la Nación llevará a juicio a 12 menonitas mexicanos por la deforestación de alrededor de 100 hectáreas (equivalentes a 65 canchas de fútbol) en Puerto Gaitán, municipio del departamento del Meta, donde este grupo protestante se ha venido expandiendo y ha protagonizado tensiones con comunidades indígenas.
Los menonitas, dedicados principalmente a la agricultura, han establecido colonias en zonas remotas de varios países de América Latina en los últimos años y han chocado de manera constante con comunidades indígenas por la deforestación y la acumulación de tierras. También enfrentan denuncias en Perú y Bolivia por prácticas similares.